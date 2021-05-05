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В Сибири завели уголовное дело на подростка за порчу баннеров к 9 мая

На одном из шествий "Бессмертного полка", 9 мая 2019 года 

Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело о вандализме в отношении 17-летней жительницы закрытого города Северск - за то, что она умышленно повредила четыре баннера движения "Бессмертный полк", размещённых в городе к празднованию Дня Победы.

По данным следствия, своё преступление девушка, имя которой не называется, совершила ночью 3 мая, гуляя по Коммунистическому проспекту. Мотивы её действий следствие пока не установило.

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Сообщается, что обвиняемой грозит до трёх месяцев ареста, а если будет доказано, что она действовала по мотивам политической или идеологической ненависти, то до трёх лет лишения свободы.

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