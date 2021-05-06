Более 150 мёртвых нерп обнаружены на берегу Каспия в Дагестане

Ученые из Москвы и Дагестана обнаружили на побережье Каспийского моря возле Махачкалы более 150 погибших нерп, с части из которых были сорваны шкуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" Виктора Никифорова.

Каспийский тюлень – единственное млекопитающее, которое обитает в Каспийском море. Эти животные занесены в российскую Красную книгу как редкие, а в международную - как вымирающие.

"Жуткая картина, я такого не видел никогда, через каждые 50 метров на пляже погибшая нерпа", - сказал Никифоров. Он добавил, что специалисты продолжают поиск погибших млекопитающих, их число может вырасти.

Точные причины гибели нерп пока неизвестны: ими могут быть как загрязнение моря опасными отходами, так и деятельность рыболовецких судов.

Директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета Алимурад Гаджиев отметил, что многие животные были найдены запутавшимися в рыболовных сетях. По его словам, сто лет назад численность нерп на Каспии была более одного миллиона, а сейчас, по разным оценкам, 50-70 тысяч.

Выбросы мертвых тюленей на дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет. Такие случаи были в 2012 и в 2016 годах. В декабре 2020 года там были обнаружены более 300 мёртвых тюленей. Ученые тогда заявили, что их гибель связана с естественным природным фактором.