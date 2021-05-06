Блинкен: США не оставят без ответа любые агрессивные действия Москвы

Соединённые Штаты стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но не оставят без ответа любые агрессивные или безрассудные действия Москвы, в том числе против Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Украинской службе Радио Свобода. Блинкен посещает с визитом Киев.
По словам госсекретаря, США и их союзники очень серьёзно отнеслись к недавнему наращиванию российских войск у границ с Украиной и в аннексированном Крыму и чётко дали России понять, что любые агрессивные действия по отношению к Украине не останутся без последствий. Блинкен не стал прямо говорить о мерах, которые США приняли бы в случае вторжения российских войск на территорию Украины, однако отметил, что Россия ощутила бы негативные последствия этого шага "в разных сферах". Госсекретарь США также заявил, что Соединённые Штаты и в будущем готовы оказывать Украине помощь, чтобы обеспечивать возможность её самообороны от агрессии. На вопрос о возможных поставках вооружений, в частности систем ПВО, Блинкен ответил, что минобороны США внимательно рассмотрит все запросы.
По словам госсекретаря, США реагируют на агрессивные действия России не потому, что ищут с ней конфронтации, а потому, что определённые действия нельзя оставлять безнаказанными. В качестве примера он привёл действия России в 2014 году, когда был аннексирован Крым и начался вооружённый конфликт в Донбассе. Как сказал Блинкен, если бы Соединённые Штаты и их союзники сочли действия России приемлемыми, это был бы сигнал для всего мира, что торжествует право сильного и принцип сфер влияния в мировой политике. По его словам, США выступают за соблюдение международных норм и правил - а также за право народа Украины, как и других стран, самому решать свою судьбу.
- Госсекретарь - первый столь высокий представитель администрации президента Джо Байдена, кто прибыл в Киев на переговоры с украинским руководством.
- На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Блинкен повторил, что США поддерживают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Госсекретарь отметил, что эту позицию разделяют все члены "Большой семёрки", с заседания которой на министерском уровне он только что приехал из Лондона.
- "Мы остаёмся с вами самым решительным образом, и мы ждём, что Россия остановит свои безрассудные и агрессивные действия. Мы в курсе, что Россия отвела от границ Украины часть своих войск, но мы также видим, что их значительное присутствие сохраняется. Что касается угрозы, то она остаётся. У России есть возможность в довольно в короткие сроки предпринять агрессивные шаги, если она того пожелает", - добавил Блинкен. Также он добавил, что США активно изучают возможности усилить поддержку Украине в сфере безопасности.
- США не признают аннексию Крыма и призывают Россию прекратить агрессивные действия по отношению к Украине. Вашингтон ввёл против Москвы ряд санкций в связи с её действиями по отношению к Украине.
- Сейчас Россия и США обсуждают возможность саммита президентов двух стран, который по ряду сообщений мог бы состояться в июне.
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