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"Малышковый парад", запланированный на 9 мая, перенесли из-за ковида

Празднование Дня Победы в Севастополе, 9 мая 2019 года 

Администрация Лихославльского района Тверской области не будет проводить "малышковый парад", который был запланирован на 9 мая, и в котором должны были принять участие более ста воспитанников детских садов, одетых в военную форму. Об этом изданию "МБХ медиа" сообщила замглавы районной администрации Ольга Громова.

По её словам, парад не будет проведён из-за того, что местным властям поступили соотвествующие рекомендации Роспотребнадзора. Ведомство призвало дождаться улучшения эпидемиологической ситуации. При этом Громова заявила, что парад всё же может состояться в июне во время празднования дня Лихославльского района.

Ранее в Тверской области был анонсирован "малышковый парад", посвященный Дню Победы. Дети, участвующие в нём, должны были представлять разные рода войск и управлять бутафорской военной техникой. "Это будет грандиозное и незабываемое зрелище, которое ещё больше поднимет градус всеобщего патриотизма, который и так в этот день находится на самой высокой отметке", - отмечалось в анонсе на сайте администрации Лихославльского района.

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