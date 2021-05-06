В Конгрессе США предложили санкции против близких к Лукашенко россиян

В Комиссии по правам человека Конгресса США 6 мая прошли слушания, посвящённые событиям в Беларуси. Среди мер, предложенных участниками слушаний в связи с нарушениями прав человека в этой стране, были и санкции против крупных российских бизнесменов и компаний.

Председательствовали на онлайн-слушаниях конгрессмены Джеймс Макговерн и Кристофер Смит. Среди выступавших была бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Она рассказала о политических репрессиях в стране после прошлогодних выборов. Были задержаны более 35 тысяч участников массовых протестов против власти Александра Лукашенко, тысячи из них были избиты или подвергались пыткам, 8 человек погибли. Заведены более трёх тысяч уголовных дел.

Тихановская призвала США изолировать режим Лукашенко, поддерживать гражданское общество и независимые СМИ и организовать международную конференцию, посвящённую ситуации в Беларуси.

Выступивший на слушаниях в качестве эксперта бывший помощник госсекретаря США Дэвид Кремер призвал вводить санкции не только против белорусских предпринимателей, финансирующих режим Лукашенко, но и против близких к нему российских олигархов, сотрудников российских государственных СМИ, в частности RT, и российских крупных банков и компаний. Он назвал в частности имена Михаила Гуцериева, Германа Грефа, а также ВТБ, ВЭБ, "Газпромбанк", "Газпром", "Роснефть" и другие компании. Также, по его словам, необходимо дать ясный сигнал России о недопустимости "захвата" Беларуси - в прямом смысле или экономическими средствами.

Директор Центра восточных исследований в Варшаве Адам Эберхард, в свою очередь, заметил, что влияние России на ситуацию в Беларуси в последнее время ещё более усилилось в связи с действиями Лукашенко, реакцией на которые стала международная изоляция страны.