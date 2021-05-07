Россия проиграла Канаде в финале юниорского ЧМ по хоккею

Сборная России уступила команде Канады со счетом 5:3 в финале юниорского чемпионата мира по хоккею, который завершился в США.

Бронзовым призером стала сборная Швеции, которая в матче за третье место обыграла команду Финляндии со счетом 8:0.

Лучшим игроком по итогам турнира признан 16-летний форвард сборной России Матвей Мичков, он же стал лучшим бомбардиром, набрав 16 очков (12 голов + 4 передачи).

Канадцы в четвертый раз в истории выиграли чемпионат по хоккею для игроков не старше 18 лет. Сборная России побеждала на этом турнире трижды, последний раз — в 2007 году. В 2019 году чемпионом стала команда Швеции, в 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.