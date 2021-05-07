Командир Росгвардии: "Шамана Габышева решили не убивать"

В Якутске во время заседания городского суда, на котором рассматривалось дело о принудительном лечении шамана Александра Габышева, командир взвода Росгвардии, штурмовавший его дом и задержавший шамана, заявил, что обсуждалась возможность убийства Габышева. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщили два источника на условиях анонимности.

Росгвардеец, вызванный на суд как свидетель обвинения, заявил, что они знали, что Габышев "одарённый и общественный", поэтому решили не убивать.

Суд над шаманом Александром Габышевым начался 30 апреля. Решается вопрос о его принудительном лечении в психбольнице закрытого типа. Родственников и друзей шамана на заседание не пускают – вопрос о принудительном лечении решается в закрытом режиме. 7 мая в Якутске возле городского суда полицейские задержали активиста Хонгора Анаева, который приехал поддержать Габышева.

Следующие заседания, на которых планируется допросить свидетелей обвинения, назначены на 12 и 19 мая.