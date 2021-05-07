Командир Росгвардии: "Шамана Габышева решили не убивать"

В Якутске во время заседания городского суда, на котором рассматривалось дело о принудительном лечении шамана Александра Габышева, командир взвода Росгвардии, штурмовавший его дом и задержавший шамана, заявил, что обсуждалась возможность убийства Габышева. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщили два источника на условиях анонимности.
Росгвардеец, вызванный на суд как свидетель обвинения, заявил, что они знали, что Габышев "одарённый и общественный", поэтому решили не убивать.
Суд над шаманом Александром Габышевым начался 30 апреля. Решается вопрос о его принудительном лечении в психбольнице закрытого типа. Родственников и друзей шамана на заседание не пускают – вопрос о принудительном лечении решается в закрытом режиме. 7 мая в Якутске возле городского суда полицейские задержали активиста Хонгора Анаева, который приехал поддержать Габышева.
Следующие заседания, на которых планируется допросить свидетелей обвинения, назначены на 12 и 19 мая.
- Весной 2019 года Александр Габышев отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали через несколько месяцев на границе Бурятии и Иркутской области. Из полиции его отправили в психоневрологический диспансер. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму.
- В августе 2020 Верховный суд Республики Саха (Якутия) признал законным решение нижестоящего суда о принудительном лечении в психоневрологическом диспансере якутского шамана Александра Габышев.
- В январе 2021 года Александр Габышев заявил, что намерен начать новый поход в Москву в марте. 28 января его задержали и поместили в психоневрологический диспансер. Там принудительную госпитализацию Габышева объяснили его отказом от лечения.
- В середине марта Габышева признали невменяемым в результате психолого-психиатрической экспертизы, которую провели в Якутском психоневрологическом диспансере.
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