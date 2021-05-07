В Праге неизвестные нанесли эмблему СС на памятную доску власовцам

В Праге неизвестные нанесли чёрным спреем эмблему СС на мемориальную доску солдатам коллаборационистской Русской освободительной армии (РОА). Возбуждено уголовное дело по факту порчи чужого имущества. Об этом сообщила полиция Чехии.

Инцидент произошёл на фоне недавней акции чешских сторонников российского байкерского клуба "Ночные волки". 5 мая, в годовщину Пражского восстания, они посетили на Ольшанском кладбище в Праге мемориал советским и чехословацким солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. Несколько десятков противников "Ночных волков" устроили перед кладбищем акцию протеста.

Памятник солдатам РОА на окраине Праги, в районе Ржепорые, установили в конце апреля прошлого года. На табличке размещен текст о том, что в Ржепорые руководство первой дивизии РОА под командованием Сергея Буняченко приняло решение прийти на помощь восставшим против немецкой оккупации жителям Праги. В тексте есть упоминание о неоднозначном восприятии исторической роли солдат РОА (которых также называют власовцами по фамилии командующего армией генерала Андрея Власова).

Установка памятного знака бойцам РОА вызвала резкую критику со стороны российского МИД. Министерство заявило, что РОА была коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха.

Староста Ржепорые Павел Новотный в ответ заявил, что монумент не увековечит солдат РОА как коллаборационистов, а отметит их конкретные бои с вермахтом за Прагу в 1945 году. При этом Новотный отметил, что никогда не поставил бы памятник генералу Власову.

Некоторые чешские историки считают, что Новотный и его район ведут кампанию саморекламы, которая имеет немного общего с событиями 1945 года. В частности, они отмечают, что приказ помочь Пражскому восстанию был отдан не 6 мая в Ржепорые, а 5 мая и в совсем другом месте – селении Сухомасты.