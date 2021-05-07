"Вместо выплат ветеранам". Соцсети о запрете сравнения СССР и Германии

В эту весеннюю сессию депутаты вносят в Госдуму репрессивные законопроекты с такой частотой, что без их обсуждения в соцсетях не проходит и дня.

Очередной цветок к пышному букету готовящихся запретов добавили 5 мая единороссы Елена Ямпольская и Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков. Речь идет о поправках в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов": законопроект предлагает запретить публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Блогеры уже предвкушают последствия.

Кирилл Шулика

Вот как отметить 9 мая? Внести репрессивный закон. Он реально запрещает рассуждения, например, на тему взаимодействия сталинского СССР и нацистской Германии, соглашений о разделе Польши и т.д. То есть в каких-то научных работах можно, но, видимо, в секретных, в публичном пространстве сомнения и обсуждения данных вопросов будут запрещены. Потом еще внесут поправку, чтобы не сравнивали Сталина с Гитлером, не сомневайтесь, она появится.

Алексей Макаркин

Законопроект, запрещающий отожествлять сталинский СССР и нацистскую Германию, включает в себя три запрета.

1. «Запрет публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран оси в ходе Второй мировой войны». Возникает вопрос, а как быть с разделом Польши в 1939 году? Историкам придется возвращаться к старой советской схеме – агрессивная война нацистской Германии и освободительный поход Красной армии. И утверждать в ее рамках, что во время подписания пакта Молотова-Риббентропа советский нарком был заинтересован только в оттягивании сроков будущей войны. И возможно - это уже выход за советские рамки, но допустимый - еще в возвращении исконных земель, в частности, Львова (который Российской империи никогда не принадлежал, но это уже частности).

Еще один момент – о «командовании и военнослужащих СССР». Теперь любой, сравнивающий не только Сталина с Гитлером, но и маршала Берию с рейхсфюрером Гиммлером ступает на минное поле.

Теперь историки и публицисты должны будут внимательно следить за формулировками

2. «…отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии». Теперь историки и публицисты должны будут внимательно следить за формулировками, чтобы не уравнять вклад в Победу СССР и западных союзников. Соответственно, о «втором фронте» и арктических конвоях будет желательно говорить в советских интонациях. Не обязательно разоблачительно – про героизм простых моряков, участвовавших в конвоях, говорилось и в советское время – но сдержанно, оговариваясь, что во время боев во Франции в 1944-м судьба войны решалась в ходе операции «Багратион». Кстати, отсутствие упоминания о советском наступлении было главной «патриотической» претензией к оскаровскому фильму «Спасти рядового Райана» еще в 1990-е годы. Тогда такие претензии озвучивались преимущественно сторонниками коммунистической субкультуры – сейчас данная тема получает законодательное оформление.

3. «… и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы». Здесь введено новое понятие «гуманитарная миссия», в которое при желании можно включить все составляющие деятельности СССР в Восточной Европе – и героизм советских солдат, и ловушку, которую чекисты устроили руководству Армии Крайовой и польского подпольного государства. Тема принудительной советизации стран Восточной Европы не становится запретной, но формулировка законопроекта фактически принуждает к самоцензуре.

Инициатором законопроекта стала член президиума Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Елена Ямпольская. О том, чтобы дополнить существующий закон подобным запретом, она попросила Владимира Путина на заседании Совета в январе – и тот немедленно согласился. О том, как ей пришла в голову подобная идея, она рассказала на своей странице в фейсбуке:

Елена Ямпольская

Что послужило лично для меня последней каплей? Две книги популярного американского блогера, переведенные и выпущенные существенным тиражом у нас, в России. С заявлениями типа: «На долю поляков выпало немало бедствий: изнасилования и убийства, сначала нацистами, затем советскими солдатами».

Я испытала чувство оскорбления, острое, как ожог.

Методичка

Депутаты Ямпольская, Жуков и сенатор Пушков так торопились внести законопроект до 9 мая, что неправильно напечатали слово «Победа» в заголовке ФЗ об увековечивании Победы в ВОВ — напечатали с маленькой буквы, пришлось исправлять ручкой. Сам законопроект предназначен для точечных наказаний и демонстрации патриотизма авторов. В нем даже нет уточнения о художественных произведениях — ничего нельзя.

В пояснительной записке особо примечательно: обычно пишут о поручениях президента, а здесь Пушков вспомнил молодость и начал цитировать Путина, как Ленина. Но эта цитата противоречит законопроекту: «Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты... Такая работа - наш долг как страны-победительницы». Путин предлагал отвечать, а законопроект предлагает запрещать.

Причем сам сенатор Пушков сделал телекарьеру как раз на ответах коварному Западу и внутренним врагам России. При принятии этого законопроекта телепередача Пушкова уже не будет особо нужна, хватит суда и Центра Э.

Возможно, Пушков решил уйти на пенсию и даёт понять, что, кроме него, нет людей, способных отвечать врагам, некому будет защищать Родину, поэтому надо просто всё запретить.

Дмитрий Колезев

Во-первых, я напомню, что повод для появления этого закона был курьезный. Елена Ямпольская прочитала популярную книжку по саморазвитию «Тонкое искусство пофигизма», нашла там вскользь брошенную фразу о том, что «поначалу Советы были похлеще нацистов», пересказала ее президенту и добилась от того поддержки инициативы законодательного запрета на отождествление роли Германии и СССР. То есть первым делом после принятия этого закона запретят книжку «Тонкое искусство пофигизма», серьезно. Приготовьтесь.

Во-вторых, посмотрим сам текст закона. В первую очередь предлагается запретить, извините за громоздкую цитату, «отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран оси, которые были установлены приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала)…».

Тут надо напомнить, что приговор Нюрнбергского трибунала— это 200 страниц, где подробно описаны действия гитлеровской Германии начиная с 1930-х годов и заканчивая 1945 годом. Допустить случайное отождествление с какой-нибудь строчкой в этом приговоре более чем реально, особенно учитывая подход наших экспертов, следователей и судей.

Законопроект – дешевый способ продемонстрировать заботу о сохранении исторической памяти

Ну, навскидку, подумаем: попадет ли под действие нового закона фраза «И Гитлер, и Сталин стремились к захвату мира»? Вполне вероятно. Вы можете с ней не согласиться, но это довольно часто звучащий тезис, и в его поддержку можно найти немало подтверждений. Или возьмем более узкий пример: как новый закон будет трактовать фразу «И Гитлер, и Сталин стремились присоединить к своим странам земли Польши»? Вполне вероятно, что и это должно трактоваться как «отождествление», но такое стремление подтверждается не только секретным протоколом к пакту Молотова-Риббентропа, но и историческими действиями СССР в 1939 году.

Еще сложнее с пунктом об отрицании «решающей роли советского народа» и «гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы». Вероятно, это чтобы пресечь разговоры об «оккупации» Советами стран Восточной Европы и публикации о случаях преступного поведения советских солдат и офицеров на освобожденных землях. Но это может поставить под запрет едва ли не все западные книги по истории Второй мировой войны, потому что многие из них так или иначе касаются этих вопросов.

Наказаний за нарушение нового закона пока не предложено. Впрочем, у нас уже есть статья УК о реабилитации нацизма, куда несложно добавить еще пару строчек. Соавторы законопроекта заверяют , что он не повредит исторической дискуссии и не мешает обсуждать частные случаи и отклонения от общего вектора. Но я в этом не уверен.

В целом внесение нового закона — дешевый способ продемонстрировать заботу о сохранении исторической памяти. Дешевый в буквальном смысле: на выплаты российским ветеранам в этом году нашлись жалкие 330 млн рублей, им выплатят в 8,5 раз меньше, чем в Узбекистане и в 17,5 раз меньше, чем в Казахстане. А запреты — это бесплатно. И потом можно бить себя в грудь по телевизору и говорить, что мы нашу Победу никому не отдадим.

P.S. Книги Виктора Суворова-Резуна почти наверняка попадут под запрет.

А еще под запретом наверняка окажутся посты, подобные тому, который написал по этому случаю Игорь Эйдман:

9 мая - упущенный шанс на освобождение?

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий публично отождествлять СССР и нацистскую Германию и отрицать решающую роль Советского Союза в победе над фашизмом. В путинской России становится преступлением признавать, что дважды два равно четыре.

Сталинизм и гитлеризм - близнецы и братья. Было бы идеально, если бы в результате войны рухнули оба преступных режима, как во время Первой мировой вначале пала Российская империя, а потом в тартарары отправилась Германская. Но для этого СССР должен был проиграть войну.

Сталинизм и гитлеризм – близнецы и братья

Гитлеровский безумный режим был обречен. Нет никаких сомнений, что и в случае краха СССР, его бы добили США, Великобритания и их союзники. Поражение и выход России из войны не помешал победе над Германией во время Первой мировой, не помешал бы он англо-американцам разбить немцев и во Второй мировой войне.

Для моих предков-евреев (а значит и для меня) даже временная победа Германии над СССР была бы бОльшим злом. При Сталине лагерь и гибель были вероятны, а при Гитлере для еврея неизбежны. Но я понимаю представителей репрессированных Сталиным национальностей и социальных слоев, для которых однозначно бОльшим злом была победа сталинского режима.

Для большинства подсоветских народов (и для русских тоже) крах сталинской деспотии с последующим освобождением западными союзниками был бы лучшим вариантом, чем победа одного безумного тирана над другим, приведшая к закреплению на долгие годы сталинского рабства. Празднование 9 мая символизирует упущенный шанс на освобождение.

Без переписывания школьных учебников по истории явно не обойдется, отмечают комментаторы.

Андрей Мальгин

Возвращаемся к советским учебникам и забываем о пакте Молотов - Риббентроп? Забываем о скоординированном разделе Польши в сентябре 1939 года? Забываем о нападении СССР следующей же зимой на Финляндию, а Германии - на Данию и Норвегию? Забываем о том, что когда весной 1940 года немецкая армия вторглась в Бельгию, Голландию и Францию, - СССР ввел войска в Латвию, Литву и Эстонию, под дулами автоматов провел безальтернативные "выборы" и в результате присоединил эти территории к себе? В дни, когда Гитлер завершал оккупацию Франции, Сталин ввел войска в Румынию, после чего забрал себе Бессарабию и Северную Буковину? То есть это не явления одного порядка? Не раздел Европы? Не часть одной и той же мировой войны?

Как я понимаю, теперь обсуждение этих исторических событий будет вестись исключительно в зале Басманного суда?

Екатерина Барабаш

Во исполнение грядущего закона Ямпольской-Жукова-Пушкова о запрете публичного приравнивания ролей СССР и нацистской Германии в ходе Второй мировой войны хочу заявить следующее. Пакта Молотова-Риббентропа не было. А если был – с сегодняшнего дня его нет. Он нам всем коллективно приснился. Раздела Польши и захвата Западной Украины не было. Львов – польский город, и об этом надо немедленно сообщить руководству Польши и на всякий случай – Украины. Оккупации Латвии, Литвы, Эстонии не было вообще никогда. Они никогда не были в составе СССР, а если кто-то скажет, что были, – тот враг народа или галлюцинирует. Никаких союзников не было – их выдумали американцы, чтобы навязать нам противное слово «лизинг». И высадки в Нормандии не было. Нормандии вообще не было – ее придумали уже потом. Советский Союз в одиночку справился с нацистами, а также с франкистами, садистами, сексистами, красными кхмерами и руандийскими хуту.

Вы читали главу из нового учебника истории, написанного в палате №6 острого отделения Госдумы.

Александр Подрабинек

Вот, принимают один закон глупее другого. То приговор Нюрнбергского трибунала нельзя было подвергать сомнению, теперь хотят запретить всякие сомнения в ведущей роли СССР в победе над нацистской Германией. Нельзя ездить на заграничные конференции «нежелательных» в РФ организаций. Нельзя сотрудничать с организациями, которые они по своей природной глупости и врожденной злобности называют «экстремистскими». Ссылаясь на своей страничке в сети на новости "СМИ-иноагентов" надо упоминать об их "иноагентстве". Нелепых запретов, которые они оформляют в виде законов, уже множество. А будет еще больше!

Я лично могу сказать одно: я эти дурацкие законы исполнять не буду. И другим не советую. В конце концов, не пора ли уже всем здравомыслящим людям, особенно оппозиционным политикам и правозащитникам открыто заявить, что они не потерпят издевательства над здравым смыслом и человеческим достоинством? Ну невозможно же выполнять идиотские законы, принятые к тому же нелегитимным парламентом по указке нелегитимного президента!

Пока идут споры о том, что считать уравниванием и что нет, российские дизайнеры продолжают использовать фото немецких солдат и боевой техники в плакатах к 9 мая, отмечает журналист "Эха Москвы" Антон Орех.

А вот писать, что репрессии в путинской России все больше напоминают расправу с инакомыслящими в нацистской Германии, пока не запретили, но лиха беда начало.