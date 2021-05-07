Во Владивостоке к 9 мая вывесили флаги, похожие на знамёна ВМС Японии

Во Владивостоке администрация пообещала заменить праздничные флаги, вывешенные в городе в преддверии Дня победы 9 мая - после того, как в соцсетях начали появляться жалобы местных жителей, которые указали на сходство этих флагов с военным флагом Японии "Восходящее Солнце". Этот флаг использовали японские вооружённые силы во Второй мировой войне, в последний период которой Япония воевала с Советским Союзом.

Знамёна с изображением ордена Отечественной войны на фоне расходящихся красно-белых лучей появились на улицах Владивостока 6 мая - сообщает Сибирь.Реалии. Многие комментаторы в соцсетях посчитали, что фоном является флаг Восходящего Солнца, который сейчас используется японскими военно-морскими силами.

В администрации Владивостока заявили, что подрядчик неверно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц, рекомендованного к использованию в работе. Издание VL.ru отмечает, что компания, занимавшаяся украшением города, изготовила конструкции из ткани, а не из стеклопластика, как это было указано в условиях контракта. Кроме того, красные полоски должны выглядеть как натянутые на металлический каркас ленты, а между ними вместо белых полос должно было остаться пустое пространство.