Принц Гарри и Меган Маркл ведут сбор средств на вакцинацию для бедных

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили о кампании по сбору средств на вакцинацию от коронавируса для нуждающихся. Соответствующее заявление они сделали в день рождения своего сына Арчи, которому 6 мая исполнилось два года.

"Мы не сможем по-настоящему победить пандемию до тех пор, пока люди по всему миру не получат равный доступ к вакцине. Нельзя представить более замечательного способа отпраздновать день рождения нашего сына. Предлагаем вам сделать все, что в ваших силах, чтобы помочь получить прививку тем, кто проживает в самых уязвимых уголках мира. Даже небольшой вклад поможет изменить ситуацию", – говорится на сайте благотворительного фонда Archwell, принадлежащего герцогу и герцогине Сассекским.

Авторы инициативы предлагают всем неравнодушным жертвовать пять долларов, которые, по словам Гарри и Меган, "превратятся в 20 долларов" благодаря тому, что чета заручилась поддержкой благотворительных организаций. Как следует из текста, вырученные средства пойдут на производство и доставку вакцин против COVID-19 в самые бедные регионы мира.

В настоящее время Гарри, Меган Маркл и Арчи живут в американском штате Калифорния. Они выехали туда после того, как добровольно отказались от публичной роли представителей королевской семьи. Это решение не было безболезненным: Меган в своем интервью публично пожаловалась на тяжёлые условия жизни во дворце и даже на расистские намёки со стороны отдельных родственников.