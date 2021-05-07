Арбитраж потребовал восстановить в YouTube телеканал "Царьград"

Арбитражный суд в Москве потребовал от корпорации Google восстановить на платформе YouTube аккаунт телеканала "Царьград", пишет Forbes.

Корпорация может подать апелляцию на решение суда.

Если Google не выполнит решение суда, то компании грозят высокие штрафы – 100 тысяч рублей просрочки за каждый день неисполнения решения суда. Каждую неделю сумма будет увеличиваться вдвое. По подсчётам аналитиков Baker & McKenzie, через семь месяцев размер неустойки составит 94 триллиона рублей. Эта сумма сравнима с капитализацией материнской компании Google – Alphabet.

Google заблокировал ультраконсервативный российский интернет-канал "Царьград" в июле прошлого года. Корпорация объяснила это тем, что владелец канала Константин Малофеев находится под санкциями США. Сам Малофеев в интервью Forbes назвал действия компании цензурой.

Юристы обращают внимание, что если Google не выиграет апелляцию, то ему придется платить неустойку. Это может повлечь штрафы со стороны Управления по контролю за иностранными активами за нарушение санкционных ограничений. Вместе с тем компания может получить разрешение американской стороны на исполнение решения московского суда.

Google не стал комментировать решение суда.