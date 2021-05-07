Источник сообщил о переезде части команды ФБК в Грузию

Часть команды Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального перемещается в Грузию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкого к фонду собеседника. По его словам, в этой стране уже работает несколько сотрудников ФБК, в том числе Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов и еще несколько человек.

В планах ФБК – развернуть в Тбилиси или его окрестностях студию и вести оттуда эфиры "Навальный LIVE". С этой целью в Грузинскую Республику уже отправлена наиболее дорогостоящая часть техники, тогда как другая осталась в Москве из-за слишком высокой цены транспортировки. Как сообщает источник, это может свидетельствовать о том, что группа ФБК перемещается в грузинскую столицу надолго. Сам факт переезда команды не скрывается, сказал он.

О перемещении в Грузию команды Навального сообщил и ресурс Sota. Среди тех, кто переехал, издание назвало Анну Велликок. Она негативно отреагировала на текст Sota, назвав ресурс "помойкой" и заявив, что не является сотрудником ФБК.

От главных координаторов движения Навального, включая Леонида Волкова, комментариев по этому поводу пока не поступало.

Об этой истории стало известно на фоне фактического решения российских властей запретить деятельность структур под брендом Навального. Прокуратура Москвы требует через суд признать его штабы, ФБК и Фонд защиты прав граждан "экстремистскими". Ведомство уже добилось приостановки их деятельности. 29 апреля Волков объявил о роспуске штабов.

Как стало известно ранее, Международная правозащитная организация Amnesty International решила вернуть находящемуся в колонии Навальному статус узника совести.