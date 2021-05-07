Умер народный артист России Владимир Качан

Народный артист России Владимир Качан умер на 74-м году жизни, сообщил корреспонденту РИА Новости художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.

Владимир Качан родился в 1947 году. После окончания Щукинского училища он работал в Московском театре юного зрителя, а также в оркестре Леонида Утесова.

Позднее актер работал в Театре на Малой Бронной и Московском драматическом театре им. Станиславского. В труппе "Школы современной пьесы" Качан состоял с 1991 года. Там он играл в спектаклях "Антон Чехов. Чайка", "Звездная болезнь", "Своими словами", "Ничего особенного" и других. В 2009 году по приглашению Кирилла Серебренникова участвовал в его постановке "Околоноля" в Театре Олега Табакова.



Владимир Качан играл в фильмах "Три дня в Одессе", "Ниоткуда с любовью, или Веселые похороны", "Территория" (Робыкин) и других. Также он исполнил роль Бенкендорфа в сериале "Бедная Настя".



С 1960-х годов артист писал песни. В фильме "Звезда пленительного счастья" он исполнил композицию Булата Окуджавы.

