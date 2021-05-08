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Более 200 человек пострадали в столкновениях протестующих с полицией в восточном Иерусалиме

Более 200 человек пострадали в столкновениях протестующих палестинцев с силами безопасности Израиля в восточном Иерусалиме в ночь на 8 мая. Стычки жителей арабских кварталов с полицией продолжаются несколько дней подряд и ужесточаются со временем. Поводом стало намеченное на понедельник заседание Верховного суда Израиля, который должен принять решение по делу о выселении нескольких палестинских семей и передаче их недвижимости израильтянам.

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