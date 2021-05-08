Результат выборов в английском городе определён с помощью броска монеты

В Великобритании результат выборов на одном из избирательных округов в городе Барнсли c населением около 100 тысяч человек был определён с помощью броска монеты. Двое кандидатов — от консервативной и лейбористкой партий — набрали одинаковое число голосов. Победителя определяли жребием.

Местные выборы в королевстве проходили в четверг, 6 мая. В пятницу был закончен подсчёт голосов в Барнсли в центральной части страны. Кандидаты набрали по 1084 голоса. Законодательство позволяет после пересчёта голосов разрешить ситуацию броском монеты, что и было сделано.

Местная газета Huddersfield Daily Examiner отмечает, что представитель лейбористов поставил реверс монеты. Если бы выпал аверс с портретом королевы Елизаветы II, округ перешёл бы к консерваторам.

Подсчёт голосов в Великобритании ещё не завершился, однако по предварительным данным, уверенную победу в Англии получили консерваторы, победив вторую по величине партию лейбористов в нескольких округах, в которых те одерживали победы десятилетиями. Лейбористам, в свою очередь, удалось занять половину мест в парламенте Уэльса.

В Шотландии победу вновь одержала Шотландская национальная партия, выступающая за независимость страны, однако по состоянию на 3 часа по Москве неизвестно, удалось ли им сохранить большинство в местном парламенте.