В Праге на месте памятника Коневу открылась выставка о 1945 и 1968 годах

В Праге 8 мая, когда в Чехии отмечается день окончания Второй мировой войны, на месте, где до прошлого года стоял памятник советскому маршалу Ивану Коневу, открылась интерактивная выставка "Никогда не забудем". Она посвящена роли Советского Союза в истории Чехии и бывшей Чехословакии.
На выставке представлены стенды с текстами и фотографиями, а также аудиовизуальные элементы. Посетители могут познакомиться со свидетельствами очевидцев Пражского восстания и освобождения Праги в 1945 году, установления коммунистического режима в Чехословакии, вторжения советских и союзных войск в 1968 году, вывода советских войск в 1991 году, посмотреть фото и видео тех лет.
Выставку под открытым небом организовал район Прага-6 и организация Post Bellum в рамках проекта "Национальная память". Организаторы отмечают, что вместо исторических "мифов" эпохи господства коммунистов, которые символизировал памятник Коневу, хотят представить живые свидетельства очевидцев событий прошлого. Они рассказывают "о том, как в мае 1945 года восторженно и спонтанно приветствовали красноармейцев, но и о том, как семьи прятали молодых девушек и своё имущество от солдат с Востока, о чувстве облегчения и благодарности после окончания войны, но и о том, как большевики переправляли в ГУЛАГ тех, кто был их противниками много лет назад" - русских эмигрантов, живших в Праге.
"Мы выбрали истории, которые иллюстрируют исторические события с разных точек зрения" - отмечают организаторы, не скрывая при этом свою позицию: "Советский Союз, бесспорно, сыграл важнейшую роль в достижении победы над нацистской Германией, но нам он не принёс свободу. Он освобождал нас от нацистов, но не для того, чтобы мы были свободными". Название выставки - отсылка к песне чешского барда Карела Крыла о событиях августа 1968 года.
- Советские войска во время Второй мировой войны освободили от нацистов большую часть тогдашней Чехословакии. В Прагу Красная армия вошла 9 мая 1945 года, когда большая часть немецких войск по договорённости с Чешским национальным советом уже покинула город. После войны Чехословакия попала в советскую сферу влияния, а попытка политической эмансипации в 1968 году была подавлена после ввода в страну войск Варшавского договора. Коммунистический режим пал в Чехословакии в 1989 году, отношение ко многим событиям прошлого в чешском обществе было пересмотрено.
- Памятник маршалу Коневу в Праге был установлен в 1980 году. В прошлом году муниципалитет района Прага-6 демонтировал его, указав как на противоречивость фигуры самого маршала, принимавшего, в частности, участие в подавлении Венгерского восстания 1956 года, так и на конфликты, которые возникали в обществе вокруг памятника, не раз становившегося жертвой вандалов. Сейчас памятник находится в депозитарии, его дальнейшая судьба пока не определена. Официальная Москва резко осудила демонтаж памятника. Власти Чехии выражали готовность к переговорам, если они не будут вестись с позиции диктата.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.