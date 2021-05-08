В Праге на месте памятника Коневу открылась выставка о 1945 и 1968 годах

В Праге 8 мая, когда в Чехии отмечается день окончания Второй мировой войны, на месте, где до прошлого года стоял памятник советскому маршалу Ивану Коневу, открылась интерактивная выставка "Никогда не забудем". Она посвящена роли Советского Союза в истории Чехии и бывшей Чехословакии.

На выставке представлены стенды с текстами и фотографиями, а также аудиовизуальные элементы. Посетители могут познакомиться со свидетельствами очевидцев Пражского восстания и освобождения Праги в 1945 году, установления коммунистического режима в Чехословакии, вторжения советских и союзных войск в 1968 году, вывода советских войск в 1991 году, посмотреть фото и видео тех лет.

Выставку под открытым небом организовал район Прага-6 и организация Post Bellum в рамках проекта "Национальная память". Организаторы отмечают, что вместо исторических "мифов" эпохи господства коммунистов, которые символизировал памятник Коневу, хотят представить живые свидетельства очевидцев событий прошлого. Они рассказывают "о том, как в мае 1945 года восторженно и спонтанно приветствовали красноармейцев, но и о том, как семьи прятали молодых девушек и своё имущество от солдат с Востока, о чувстве облегчения и благодарности после окончания войны, но и о том, как большевики переправляли в ГУЛАГ тех, кто был их противниками много лет назад" - русских эмигрантов, живших в Праге.

"Мы выбрали истории, которые иллюстрируют исторические события с разных точек зрения" - отмечают организаторы, не скрывая при этом свою позицию: "Советский Союз, бесспорно, сыграл важнейшую роль в достижении победы над нацистской Германией, но нам он не принёс свободу. Он освобождал нас от нацистов, но не для того, чтобы мы были свободными". Название выставки - отсылка к песне чешского барда Карела Крыла о событиях августа 1968 года.