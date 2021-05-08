Минюст США в 2017-м прослушивал телефоны WP в связи с "ролью России"

Сотрудники министерства юстиции США в бытность президента Трампа главой американской администрации тайно прослушивали телефоны журналистов газеты "Вашингтон пост" (The Washington Post, WP). В течение трёх месяцев 2017 года велись записи разговоров троих репортёров с их мобильных и офисных телефонов.



В публикации теперь статье "Вашингтон пост" говорится, что незаконная регистрация разговоров велась в связи с соообщениями о роли России в президентской избирательной кампании 2016 года. Дональд Трамп тогда выиграл кампанию у своей соперницы от Демократической партии Хиллари Клинтон и стал президентом США.



Газета "Вашингтон Пост" выражает обеспокоенность подобного рода применением правительственных полномочий, обращает внимание Би-би-си.



Министерство юстиции США оправдало действия своих сотрудников в 2017 году, заявив, что занималось выявлением источников внутри правительства, которые передавали журналистам засекреченные сведения.

Это не первый случай, когда правительство США получало доступ к рабочим досье журналистов, прослушивая их телефоны, отмечается в публикации. Барак Обама, предшественник Трампа, также подвергался широкой критике за подобные действия против корреспондентов, работавших на агентство Associated Press.

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