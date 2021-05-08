Выборы в Шотландии прибавили сил сторонникам референдума

Шотландская национальная партия (SNP) победила на выборах в однопалатный парламент Шотландии. Партия увеличила свои шансы более активно влиять на Лондон, чтобы добиться проведения повторного референдума о независимости.

В субботу, 8 мая, стало ясно, что Шотландская национальная партия получает 64 мандата из 129 в региональном законодательном органе. Лидер SNP и глава правительства Шотландии Никола Стёрджен подтвердила своё намерение настаивать на референдуме, если сможет заручиться большинством в национальном парламенте.

Националистам не удалось добиться абсолютного большинства - не хватило одного мандата. Партия Стёрджен может попытаться сформировать парламентскую коалицию с депутатами от Партии "зеленых", получившими 8 мандатов.

Британский премьер Борис Джонсон отклонил возможность проведения нового референдума о независимости Шотландии. В интервью The Daily Telegraph он назвал подобную инициативу "безответственной и безрассудной".