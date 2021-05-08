Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Выборы в Шотландии прибавили сил сторонникам референдума

Никола Стёрджен - лидер партии, добивающейся референдума о независимости от Великобритании

Шотландская национальная партия (SNP) победила на выборах в однопалатный парламент Шотландии. Партия увеличила свои шансы более активно влиять на Лондон, чтобы добиться проведения повторного референдума о независимости.

В субботу, 8 мая, стало ясно, что Шотландская национальная партия получает 64 мандата из 129 в региональном законодательном органе. Лидер SNP и глава правительства Шотландии Никола Стёрджен подтвердила своё намерение настаивать на референдуме, если сможет заручиться большинством в национальном парламенте.

Призраки сепаратизма. Угрожает ли Европе распад государств?
Embed
Призраки сепаратизма. Угрожает ли Европе распад государств?

No media source currently available

0:00 0:27:00 0:00
Скачать медиафайл

Националистам не удалось добиться абсолютного большинства - не хватило одного мандата. Партия Стёрджен может попытаться сформировать парламентскую коалицию с депутатами от Партии "зеленых", получившими 8 мандатов.

Британский премьер Борис Джонсон отклонил возможность проведения нового референдума о независимости Шотландии. В интервью The Daily Telegraph он назвал подобную инициативу "безответственной и безрассудной".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG