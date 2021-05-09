В Бобруйске задержан журналист за "пропаганду нацизма"

В Бобруйске в воскресенье, 9 мая, был задержан журналист Владимир Репик. Он успел связаться с коллегами и сообщил им, что задержание проводил участковый милиционер, который объявил, что Репик подозревается в пропаганде нацистской символики.

Поводом для задержания стало видео, опубликованное журналистом несколько лет назад в соцсетях. Репик подчеркнул, что своей публикацией наоборот хотел выразить негативное отношение к нацизму.

Суд по делу Владимира Репика состоится 10 мая.

Репик известен в Беларуси как журналист, пишущий на темы шоу-бизнеса. Несколько месяцев назад он записал видеообращение к Александру Лукашенко, попросив того помочь ему в разрешении спора с местными властями о доме в деревне.