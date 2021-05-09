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Ульяновский правозащитник сохранил памятную доску с дома, где жил Сахаров

Игорь Топорков с мемориальной доской с дома, в котором жил академик Сахаров, 7 мая 2021

Ульяновский правозащитник Игорь Топорков записал видеообращение к времено исполняющему обязанности губернатора Алексею Русских с просьбой признать историческим памятником дом в Ульяновске, в котором во время Великой Отечественной войны жил академик Андрей Сахаров.

В своём видео активист обращает внимание на распоряжение президента РФ Владимира Путина о том, чтобы отметить 100-летие ученого 21 мая по всей России. Дом, в котором жил Андрей Сахаров с 1943 по 1945 годы , находится в городе Ульяновск на улице Тельмана. До 2020 года там висела доска с именем академика и указанием дат жизни в этом доме, сообщает сайт Идель.Реалии.

По рассказам Топоркова, мемориальная доска была оформлена на средства действующего на тот момент председателя союза правых сил города Ульяновска Николая Повтарева. Но после смены хозяев в 2020 году было принято решение вовсе убрать памятный знак с дома, где жил Сахаров. Теперь мемориальная доска хранится у Игоря Топоркова.

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