Умер Вадим Алисов, кинооператор "Жестокого романса"

Советский и российский кинооператор Вадим Алисов умер в возрасте 80 лет, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВГИКА.

Вадим Алисов работал над такими фильмами, как "Вокзал для двоих", "Жестокий романс" Эльдара Рязанова. Он сотрудничал с режиссёрами Владимиром Меньшовым ("Зависть богов", "Ширли-мырли"), Никитой Михалковым ("Анна. От шести до восемнадцати"), Леонидом Гайдаем ("На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди".

"Жестокий романс", снятый в 1984 году, оказался объектом ожесточённых столкновений киноведов-рецензентов на страницах советской официальной прессы. Фильму было уделено беспрецедентное внимание общества - настолько выразительны оказались герои третьей отечественной экранизация "Бесприданницы" Островского.

Алисов, среди многих других кинофильмов, снимал и телесериал "Брежнев" режиссёра Сергея Снежкина, и комедию "Агенты КГБ тоже влюбляются" чилийского режиссёра Себастьяна Аларкона, долгое время жившего и работавшего в СССР.

Вадим Алисов с 2002 года был профессором кафедры кинооператорского мастерства.