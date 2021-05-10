CNN: группа, атаковавшая трубопровод в США, может быть связана с Россией

К хакерской атаке, парализовавшей три дня назад работу крупнейшего американского трубопровода Colonial Pipelinе, может быть причастна преступная группировка, которая связана с Россией. Об этом сообщил CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника в сфере кибербезопасности, чьё имя не приводится.

Телеканал информирует о хакерской группировке DarkSide, отмечая, что её атаки обычно нацелены на страны, в которых не говорят на русском языке. Ранее о DarkSide в связи со взломом систем трубопровода сообщили, сославшись на анонимные источники, Reuters и Associated Press. По их информации, эта группировка занимается вымогательством денежных средств с использованием соответствующих программ и избегает целей в странах бывшего СССР.

По трубопроводу Colonial Pipelinе доставляется около 45 процентов горючего из штата Техас на восточное побережье США. Руководство линии сообщило, что в связи со взломом было решено превентивно отключить все системы. На данный момент основные участки трубопровода по-прежнему не функционируют, но некоторые небольшие части возвращаются к работе.

Министр торговли Джина Раймондо заявила, что сейчас принимаются все возможные усилия для устранения последствий атаки. По её словам, федеральное правительство тесно взаимодействует по этим вопросам с компанией-оператором и властями Техаса. Ведётся расследование.

9 мая федеральное правительство объявило региональное чрезвычайное положение, которое смягчает правила перевозки топлива по автомагистралям через 17 штатов и округ Колумбия. Джина Раймондо заверила, что срывов поставок пока удаётся избегать.

Российские власти всегда отрицали обвинения в причастности к хакерским атакам на американские системы.