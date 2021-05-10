В Иране убит 20-летний гей. С ним могли расправиться его братья

20-летний иранец Алиреза Монфаред, предположительно, был убит своими братьями, узнавшими о его гомосексуальности.

Члены семьи Монфареда якобы выяснили, что из-за своей сексуальной ориентации их родственник был освобождён от военной службы.

Как сообщает Радио Фарда, убийство было совершено 4 мая вблизи Ахваза, административного центра провинции Хузестан. В расправе участвовали родный брат и кузены. По некоторым сведениям, Монфаред был обезглавлен. В связи с убийством арестованы три человека.

Партнёр убитого, Агхил Абайят, рассказал Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что Алиреза Монфаред 8 мая планировал выехать к нему в Турцию. "Би-би-си" пишет об аудиозаписях, на которых Монфаред говорит об угрозах со стороны своих родственников и о планах бежать из Ирана.

За гомосексуальность в Иране грозит смертная казнь. Секс-меньшинства вынуждены скрывать свою ориентацию. Об их положении в одном из недавних докладов, ранее в этом году, говорил специальный докладчик ООН по правам человека.