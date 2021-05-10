Партия "Единая Россия" намерена сотрудничать с "добровольцами Донбасса"

Партия "Единая Россия" выразила готовность сотрудничать с представителями Союза добровольцев Донбасса (СДД) на выборах 2021 года в органы власти. Об этом сообщил ТАСС. Речь идёт о взаимодействии в предвыборной кампании всех уровней от поселковых советов до Госдумы.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак на совещении СДД заявил о готовности "Единой России", как он выразился, "открыть двери" представителям добровольцев Донбасса. Организация пророссийских сепаратистов, действующая на востоке Украины, уже имеет свои представительства в большинстве регионов России. Как отмечает ТАСС, Турчак выразил надежду на то, что в случае победы на выборах, добровольцы Донбасса будут работать для улучшения жизни людей на тех территориях, от которых пройдут в органы власти.