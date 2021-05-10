В Грузии оппозиционер Никанор Мелия освобождён под залог

В Тбилиси городской суд в понедельник, 10 мая, изменил меру пресечения для лидера "Единого национального движения" Никанора (Ники) Мелия — с предварительного заключения на денежный залог. Евросоюз назвал это решение "важным шагом" для для преодоления политического кризиса в Грузии.

Мелия находился за решёткой с 23 февраля - из-за неуплаты залога по делу об июньских протестах 2019 года. Соглашение о его освобождении было заключено под эгидой председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Международное французское радио обращает внимание на то, что Никанор Мелия проходит обвиняемым по так называемому делу о штурме парламента. В ночь с 20 на 21 июня 2019 года грузинская оппозиция протестовала против приглашения в парламент делегации российских депутатов - на заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Председатель ассамблеи, депутат российской Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов решил тогда посидеть в кресле спикера грузинского парламента.

Лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия обвиняется в причастности к организации актов группового насилия и участии в них. Оппозиционеру грозит тюремное заключение на срок до девяти лет.