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Мосгордума отправит запрос в МВД о "многотысячной давке" 9 мая  

Репетиция парада Победы в Москве, 7 мая 2021 года 

Несколько депутатов Мосгордумы обратятся во вторник в управление МВД по Москве с просьбой проверить жалобы жителей столицы на "многотысячную давку" во время празднования Дня Победы.

Вечером 9 мая после праздничных мероприятий жители столицы стали массово жаловаться в соцсетях на то, что после салюта на Поклонной горе они пошли к станции метро "Парк победы", но она без объяснения причин и предупреждения оказалась закрытой на вход и выход.

Утверждается, что в результате образовалась давка, в которой оказались семьи с детьми, и что многие, находящиеся в толпе, получили ушибы, синяки и ссадины. Отмечается также, что сотрудники правоохранительных органов, перекрывшие вход в метрополитен, в ответ на жалобы должным образом не реагировали, а только хамили.

В департаменте транспорта Москвы сообщили, что к закрытию метро не имеют отношения. "Ограничение работы станции "Парк Победы" регулировала полиция", - заявили в ведомстве.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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