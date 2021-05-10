Мосгордума отправит запрос в МВД о "многотысячной давке" 9 мая  

Несколько депутатов Мосгордумы обратятся во вторник в управление МВД по Москве с просьбой проверить жалобы жителей столицы на "многотысячную давку" во время празднования Дня Победы.

Вечером 9 мая после праздничных мероприятий жители столицы стали массово жаловаться в соцсетях на то, что после салюта на Поклонной горе они пошли к станции метро "Парк победы", но она без объяснения причин и предупреждения оказалась закрытой на вход и выход.

Утверждается, что в результате образовалась давка, в которой оказались семьи с детьми, и что многие, находящиеся в толпе, получили ушибы, синяки и ссадины. Отмечается также, что сотрудники правоохранительных органов, перекрывшие вход в метрополитен, в ответ на жалобы должным образом не реагировали, а только хамили.

В департаменте транспорта Москвы сообщили, что к закрытию метро не имеют отношения. "Ограничение работы станции "Парк Победы" регулировала полиция", - заявили в ведомстве.