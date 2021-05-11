"Чулпан открывает глаза". Рунет о латвийском ВНЖ известной актрисы

Чулпан Хаматова то ли переезжает в Латвию, то ли не переезжает, но готова получить там вид на жительство, то ли просто купила там дом.

Скорее всего, последнее, потому что разговоры о такой покупке были ещё года три назад, но сейчас на это обратил внимание телеканал "Царьград", который сразу же преподнёс это как новость об эмиграции Хаматовой, примерно в таком виде она и разлетелась по сети.

Олесь Филоненко:

Какая умненькая Чулпан Хаматова. А как пела то, как пела.

Елена Гудович:

Разлука будет без печали. А ведь хорошо начинала...

Ольга Белоус:

Чулпан Хаматова получила гражданство Латвии. В планах актрисы – переехать вместе со своими дочерьми в Латвию, чтобы начать жить и дышать полной грудью. В Москве им душно. Вся оппозиция прикупает земельку в Прибалтике. Пора смываться, пока аферы не раскрыты.

Гия Саралидзе:

Тогда Хаматовой надо выйти из учредителей благотворительного фонда "Подари жизнь", который пользуется всеми государственными преференциями: грантами, льготами и субсидиями.

Алексей Мазур:

Чулпан Хаматова с её слов поддерживала Путина, опасаясь, что её детскому благотворительному фонду не дадут денег. Только слепой не видел, что выступая за путина она чуть не плакала и выглядела так будто её держат в заложниках.

Что изменилось сейчас? Другой вопрос.

Отметим, что если для одних Хаматова это символ неприятной им "либеральной интеллигенции", то для других ровно наоборот, доверенное лицо Путина!

Карина Орлова:

Как-то Чулпан Хаматову спросили в интервью: неужели Северная Корея лучше революции? Лучше, уверенно ответила Чулпан.

Прошло несколько лет, Северная Корея в России благополучно наступила весной 2021-го (в том числе благодаря усилиям доверенных лиц нашего православного Ким Ир Сена, таких как Хаматова).

Сама Чулпан уехала в Латвию, подальше от Северной Кореи и поближе к тем, кто под угрозой революции Северной Кореи у себя в стране как раз не допускает.

Чулпан уехала, а порядочные люди в России остались. Ученый Кудрявцев, умерший в тюрьме. Адвокат Иван Павлов. Другие ученые, адвокаты, сотрудники ФБК. Любовь Соболь. Алексей Навальный. Все они расплачиваются за то, что посмели не желать Северной Кореи для страны, а с комфортом уехать, как Чулпан, не смогли.

Александр Кобринский:

Это достаточно традиционная схема. Сначала агитировать за Путина, а затем помахать всем ручкой и уехать за границу. Самой-то хочется ведь жить нормально.

Роман Сахаров:

Ещё одна путинистка себе и своим детям почему-то хочет иной жизни, чем пожелала обычным гражданам. Эка невидаль.

Илья Гинзбург:

Путин – настоящий террорист. Он держит в заложниках больных детей и тем самым заставляет таких людей, как Хаматова, говорить всякие стыдные для нормального человека вещи про Северную Корею и тд. Но виновата почему-то Чулпан Хаматова...

Николай Подосокорский:

Вижу, что в соцсетях эта новость вызвала немало злорадства и негатива. Лично я не вижу ничего зазорного в покупке ею участка земли в Латвии и получении вида на жительства. И, конечно, мне бы очень не хотелось, чтобы замечательная актриса Хаматова была вынуждена эмигрировать из страны, где делает много полезного и значимого и в области культуры, и в сфере благотворительности.

Также напомню тем, кто без конца поминает ее эмоциональные слова про Северную Корею и древний ролик в поддержку Путина, что в марте и апреле этого года Чулпан Хаматова подписала открытые письма с требованием незамедлительно оказать медицинскую помощь политзаключенному Алексею Навальному и создать для него нормальные условия содержания в колонии. "Мы, люди помогающих профессий, убеждены, что благополучие и безопасность общества возможны только в государстве, приверженном принципам гуманизма и верховенства права. Каждый член общества, независимо от своего положения и статуса, должен быть защищен законом и иметь гарантии соблюдения прав человека, важнейшими из которых являются право на жизнь, право на медицинскую помощь и право на свободу мысли и слова. Оказание помощи ради спасения жизни и сохранения здоровья является гуманитарным долгом любого государства и сообщества", говорилось в одном из этих писем.

Также Хаматова не раз публично высказывалась в защиту других политзаключенных – карельского историка Юрия Дмитриева, фигурантов "Московского дела" и дела Седьмой студии и проч. Выступала она и против "бессмысленно жестоких действий полиции, избивавшей мирных, безоружных граждан, и полного произвола судов, в массовом порядке нарушавших все мыслимые требования закона" зимой этого года.

В общем рад за Чулпан Наилевну – пусть у нее все будет хорошо, вопреки сетевым хейтерам и злопыхателям.

Вера Шабельникова:

Чулпан Хаматова – редкий человек. Это гордость страны во всех отношениях.

Григорий Амнуэль:

Латвия приобретет, Россия потеряет. Естественная история, настоящий талант и яркая личность рано или поздно но обязательно начинает задыхаться в атмосфере серости и тогда остается либо погибнуть либо бежать куда глаза глядят от серости, пока она все вокруг себя не превратила в кровавое мессиво.

Ольга Коростелёва:

У нее-то может и будет хорошо в Латвии, а вот у нас в России будет не очень.