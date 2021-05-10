Улан-Удэ: на спектакле о войне зал потребовал веселья

Зрители театра оперы и балета Бурятии освистали постановку, посвященную Дню Победы. Они прервали чтение писем солдата из Улан-Удэ, погибшего во время Великой Отечественной войны, и исполнение квартета Шостаковича московскими музыкантами. Директор театра Эржена Жамбалова рассказала об этом корреспонденту сайта "Сибирь.Реалии".

В основу вечера памяти были положены письма 19-летнего солдата Михаила Турошева. Он написал больше 80 писем своей матери Наталье Алексеевне. Некоторые из них на фоне фотографий Турошева и его писем прочла со сцены директор театра Эржена Жамбалова.

Вскоре после начала постановки часть зрителей начала громко ее обсуждать, выкрикивая "Халтура", "Скукота". В зрительном зале звонили мобильные телефоны, их не выключали, а через 20 минут чтение писем прервали аплодисменты. Жамбаловой пришлось сократить выступление и пригласить на сцену московских музыкантов.

Во время исполнения квартета Шостаковича N8 "Памяти жертв фашизма и войн" зрители опять начали хлопать, мешая музыкантам. Доигрывать квартет им пришлось под крики и гам зрителей. После окончания вечера многие зрители потребовали у администраторов возврата денег за билеты.

"Вместе с музеем истории Бурятии мы сделали вечер памяти в театре оперы и балета Улан-Удэ, - написал режиссер проекта Владимир Бочаров на своей странице в фейсбуке. - Он был радикально тихим и минималистичным. Ни секунды пафоса. Все документально. Главные герои - письма и реальные объекты из коллекции музея. Михаил Турошев не был писателем и поэтом, его слог не отличался высоким стилем. Он искренне писал про все, что его окружало, а рядом с ним шла смерть. У него болел зуб, и рядом смерть; продавал кальсоны, ботинки, и рядом смерть; ел картошку, пил водку, и рядом смерть; освобождал города, и рядом смерть... И историю юноши освистали!

Бочаров посетовал, что зрители освистали также пронизанный болью квартет Шостаковича.

"Для меня совершенно невероятно, почти невозможно представить это в XXI веке. Но это так! И я благодарен музыкантам, сыгравшим квартет до конца под хлопки, свист и крики из зала. Как же так, за считанные годы мы превратили День памяти в Диснейленд с "Катюшей", "Смуглянкой" и пластиковыми флажками за 100 руб.?" - пишет режиссер.