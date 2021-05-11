Рост населения в Китае резко замедлился

Рост населения в Китае в последнее десятилетие в среднем составил 0,53 процента в год. К концу 2020 года численность населения страны достигла 1,411 миллиарда человек, увеличившись за десятилетие лишь на 72 миллиона человек.

Согласно данным Национального статистического бюро КНР, обнародованным во вторник, число новорожденных в 2020 году было самым низким с 1961 года, когда в стране был массовый голод. Резкое снижение рождаемости в последние годы вкупе с увеличением продолжительности жизни чревато демографическим кризисом, который может подорвать экономический рост страны, цитирует газета New York Times демографов, специалистов по Китаю. Почти 19 процентов населения страны – старше 60 лет. Эта прослойка населения возросла за десятилетие на 6 процентов.

Несколько лет назад власти Китая отменили существовавшую с 1980 года политику "одного ребенка", согласно которой подавляющее число китайских семей могли иметь одного ребенка. Однако рождаемость в стране падает в течение последних четырех лет. В 2020 году она упала на 15 процентов, сообщает CNBC.