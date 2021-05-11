Суд приговорил к ограничению свободы трёх активистов по делу о будке

Суд в Москве во вторник приговорил трёх активистов "Бессрочного протеста" к ограничению свободы. Их признали виновными в вандализме из-за акции в поддержку обвиняемых по делу "Нового величия". В 2020 году они облили краской будку у здания Генпрокуратуры в Москве. Неофициально дело стали называть делом о "будке федерального значения".

Игорю Башаримову и Ивану Воробьевскому назначили по 1 году 9 месяцев ограничения свободы, Ольге Мисик - 2 года. Им запретили по ночам выходить из дома (Башаримову и Воробьевскому с 23 до 5 часов, Мисик – с 22 до 6), а также выезжать за пределы городов, где они зарегистрированы (соответственно Москвы, Архангельска и Воскресенска).

Активисты были задержаны в августе 2020 года вскоре после акции. Они не отрицают, что облили будку краской, но настаивают, что эту акцию нельзя квалифицировать как вандализм, поскольку никакого ущерба, по сути, не было нанесено.

Ольга Мисик - студентка МГУ. Она стала известна после протестов 2019 года в связи с выборами в Мосгордуму. Тогда ей было 17 лет, она читала вслух Конституцию полицейским, которые участвовали в разгоне протестующих.

Внимание привлекло последнее слово, с которым она выступила на нынешнем процессе в конце апреля. "Я не обещаю, что мы победим завтра, послезавтра, через год или десять лет. Но однажды мы победим, потому что любовь и молодость всегда побеждают" - сказала, в частности, Мисик, охарактеризовав существующий в России режим как "фашистский".