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Королева Британии выступила с тронной речью на фоне траура и ограничений

Королева Елизавета II прибыла в Палату лордов для тронной речи, Лондон, 11 мая 2021 года

Королева Великобритании Елизавета II выступила с традиционной тронной речью в Палате лордов. Она зачитала программу правительства Бориса Джонсона.

Церемония открытия новой парламентской сессии проходила на фоне недавней смерти супруга королевы принца Филиппа и коронавирусных ограничений и была менее красочной. В частности, во время речи королева не надевала государственную корону – она находилась на подушке рядом с монархом.

Елизавета II прибыла в Вестминстерский дворец в сопровождении своего сына принца Чарльза на автомобиле. Обычно монарх приезжает в традиционной золочёной карете. Кроме того, Елизавету II не встречал почётный караул. В Палате лордов смогли находиться несколько десятков человек – примерно вдвое меньше обычного. Все они представили ранее отрицательный тест на коронавирус и были в масках.

Согласно программе правительства, которую зачитала Елизавета II, кабинет министров Бориса Джонсона сосредоточится на восстановлении экономики королевства после пандемии COVID-19. В частности, будет уделено внимание инвестициям в инфраструктуру, здравоохранение и экологичные технологии для создания большего количества рабочих мест.

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