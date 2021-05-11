ЕСПЧ удовлетворил иск "Новой газеты" к России из-за публикации 2010 года

Европейский суд по правам человека удовлетворил иск "Новой газеты" против России о нарушении права на свободу выражения мнения и присудил две тысячи евро в качестве компенсации морального вреда. Ещё более двух тысяч евро издание получит в качестве компенсации судебных издержек.

Дело касалось публикации в марте 2010 года в "Новой газете" материала "Банда, агентство, партия. Кто такие "легальные националисты"?". В статье речь шла об убийстве адвоката Станислава Маркелова и корреспондента "Новой газеты" Анастасии Бабуровой.

Роскомнадзор вынес предупреждение редакции, так как эксперты нашли в тексте экстремистские высказывания. Специалисты Роскомнадзора посчитали, что статья содержит утверждения, направленные на разжигание социальной, расовой и этнической розни. ЕСПЧ отметил, что фразы, названные ведомством экстремистскими – это цитаты одного из героев материала.

"Новая газета" обжаловала предупреждение Роскомнадзора в Таганском районном суде Москвы. Он отказал в удовлетворении иска. Мосгоросуд и Верховный суд России также оставили в силе постановление Таганского суда.

В мае 2011 года "Новая газета" обжаловала решение Верховного суда в ЕСПЧ.