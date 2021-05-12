В Татарстане хоронят жертв стрельбы в казанской школе

В Казани проходят похороны погибших во время стрельбы в школе № 175 на улице Джаудата Файзи на восточной окраине города. В Татарстане объявлен день национального траура. Все школы Казани сегодня закрыты.

Всю ночь после трагедии люди несли к импровизированному мемориалу у школы цветы, записки и мягкие игрушки.

Стрельба в казанской школе произошла 11 мая. Погибли девять человек – семь школьников и две учительницы. Несколько человек остаются в больницах в очень тяжелом состоянии.

Подозреваемый – 19-летний Ильназ Галявиев – задержан. Раньше он учился в этой школе, но последние 4 года учился в колледже, из которого недавно был отчислен. Следователи выясняют мотивы поступка. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане рассказала, что Галявиев не состоял ни на каком учёте и никогда не привлекался за правонарушения.

По данным властей, у Галявиева было легально зарегистрированное ружьё. После стрельбы президент России Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.

Министерство образования Мурманской области после стрельбы в Казахстане потребовало от образовательных учреждений города провести учёт школьников и выпускников, в отношении которых существуют подозрения о возможной подготовке преступлений насильственного характера. В список были внесены предполагаемые сторонники Алексея Навального. Документ со списком учащихся опубликовали в интернете. Несколько часов личные данные учащихся находились в открытом доступе.