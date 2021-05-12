"Ловят тех, кто собирается на митинги". Соцсети о трагедии в Казани

В Казани 19-летний Ильназ Галявиев пришел с ружьем в школу, где он когда-то обучался, и открыл стрельбу. Погибли семь детей и две учительницы. Еще шесть детей находятся в реанимации, 21 ранены. В Сети спорят о том, что стало причиной этой ужасной трагедии и что можно сделать для того, чтобы стрельба в школах не повторялась.

Провластные и консервативно настроенные комментаторы считают, что российской молодежи не хватает патриотического воспитания.

Сергей Лукьяненко

В психбольницах нет Наполеонов.

Когда-то были. Во времени Чехова ещё были.

Потом это стало неактуально.

В советские времена бред обретал черты богоискательства, переделки мира, великих открытий, философских трактатов. Гагарин? Че? Тайный сын товарища Сталина? Секретный агент, герой, величайший учёный? Легко. Наполеон - неактуально.

Сейчас, возможно, есть пришельцы, есть те, кто изобрёл ракету круче чем у Маска и прочее...

Но больное сознание в любом случае берёт модели поведения из окружающего мира.

Если в окружающем мире (локальном, пусть он и в интернете) в героях "школьные стрелки", то крышу с вероятностью может сорвать в этом направлении. Причём не обязательно в такой предельно яркой форме... но с похожими последствиями.

Так что в какой-то мере, увы, фраза "насмотрятся в этих ваших интернетах" под собой основания имеет. Мир болен, и это цепляет больных.

Пытаться закрыть, отгородиться, как мне кажется, бесполезно. Должен быть позитивный смысл, должны быть другие модели подражания больному сознанию. Причём настоящие, а не имитированные.

Как этого добиться - не знаю.

Платон Беседин

Резни, убийства, насилие в школах – это логичный этап утраты нацией смыслового кода, но это и начало нового этапа – утраты человечности и целостности страны.

Решить данную проблему невозможно на одном уровне – здесь, повторяю, необходимо массовое вовлечение. Работа эта колоссальна, тем страшнее, что она жизненно необходима. Против системы зла важно выстроить систему созидания. Иного выхода у России нет. И, возможно, этот вызов – сильнейший и страшнейший за всю нашу историю.

И, к несчастью, данной проблемой никто не занимается всерьёз.

Оппозиционно настроенным комментаторам, наоборот, кажется, что с патриотическим воспитанием – а точнее, пропагандой – власти уже несколько переборщили.

За пять часов до нападения Галявиев создал телеграм-канал, в котором назвал себя богом, написал, что явился в этот мир, "чтобы избавиться от всех", и объявил, что в этот день убьет "огромное количество" людей. Депутат Антон Горелкин в связи с этим предложил создать систему, которая отслеживала бы будущих террористов по ключевым словам.

Горелкин

Перед нападением казанский убийца разместил пост о своих намерениях в телеграме. Так делали большинство из масс-шутеров последних лет — предупреждали о своих намерениях в сети.

В связи с этим мне важно понять следующее. Вот стоит мне в поиске или даже в частной переписке по мессенджеру, в электронной почте, в соцсети упомянуть какой-то товар или услугу, на меня тут же начинают валиться рекламные баннеры и ссылки на эту тему. То есть, коммерческие ИИ очень точно и оперативно отслеживают мои интересы и намерения.

Очевидно, что необходимо создать систему, которая точно так же будет отслеживать преступные намерения и реагировать на фразы-триггеры в каналах, соцсетях, на сайтах. А потом с этой, уже отфильтрованной из сети информацией, смогут оперативно работать правоохранители и спецслужбы. На мой взгляд, это вполне рабочая схема, которая позволила бы реально предупреждать такие трагедии.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пошел еще дальше, предложив полностью деанонимизировать интернет-пользователей. Но с самой радикальной инициативой выступил руководитель думской фракции партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов: он считает, что в России необходимо вернуть смертную казнь.

Многие не уверены, что все это чему-нибудь поможет.

Александр Коляндр

Трагедия в Казани страшна.

Страшно будет, если она будет использована для снятия моратория на смертную казнь.

Смертная казнь - безумие, варварство и убийство

Город Глуповъ

После трагедии в Казани Госдума готова обсудить отказ от анонимности в интернете.



А отказ от «Юнармии», с раннего детства калечащейся психику детей, и от пропагандистских телешоу, сводящих с ума миллионы, обсудить не готова.

Владимир Варфоломеев

После каждой трагедии мы становимся зрителями на Чемпионате идиотских инициатив.

Складывается ощущение, что власти хотят воспользоваться шансом еще больше ограничить права и свободы россиян, констатируют комментаторы.

Алексей Шляпужников

Изо всех утюгов началась песня о том, что нам надо для казанского стрелка срочно возвращать смертную казнь, а значит - выйти из Европейской Конвенции прав человека. Сейчас под шумок и от надоевшего ЕСПЧ избавятся.

Илья Варламов

Подобные трагедии всегда шокируют общество, особенно когда среди жертв есть дети. Каждый невольно проецирует случившееся на себя, и от этого становится ещё страшнее. Вот мы отводим ребёнка утром в школу, хорошую школу, но, оказывается, никто не застрахован от того, что в эту школу не ворвётся очередной маньяк с ружьём.



Этим страхом часто пользуются политики. Напуганные и растерянные люди очень легко расстаются со своими свободами и готовы без вопросов и лишних слов обменять их на мнимую безопасность. Вот уже один балабол, Сергей Миронов, начал что-то рассказывать про возвращение смертной казни. Ага, террорист, идущий убивать и готовый убить себя, наверняка испугается смертной казни. Другие уже предлагают ужесточить меры безопасности в школах. Надо ещё больше заборов, ещё больше рамок, ещё больше охраны! Надо обязательно выделить миллиарды рублей, чтобы города стали походить на режимные зоны. В ближайшее время наверняка появятся инициативы по новым ограничениям и цензуре в интернете. Депутат Горелкин вон уже готов создать систему, которая отслеживала бы "преступные намерения" по "фразам-триггерам" в соцсетях.



Скоро окажется, что больной ублюдок был фанатом Навального и почитывал "Медузу" (она ведь иностранный агент!), возможно, даже ходил на митинги. Госдума воспользуется оцепенением в обществе и срочно введёт несколько репрессивных законов. Всё ради нашей безопасности, вы не подумайте ничего плохого!

Одним из последствий трагедии наверняка станет ужесточение оборота оружия – Галявиев стрелял в школьников и учителей из легально купленного дробовика. Владимир Путин уже отдал такое распоряжение главе Росгвардии Виктору Золотову, однако многие не забыли, что правила ужесточались и после предыдущего школьного расстрела – в Керчи.

Эль Мюрид

По всей видимости, эффективность предыдущего поручения оказалась равна нулю. Нет ни малейших сомнений, что и нынешнее будет таким же.

Иван Филиппов

Как всё это невыносимо. И да, оружие в Керчи и Казани было одно и то же. И получено легально

Некоторые комментаторы тем не менее подхватили идею об ограничении продажи охотничьего оружия – и даже требуют запретить охоту как таковую.

Сергей Марков

Пора принимать решения по охоте. Это аморальные действия. Современный человек охотится для удовольствия. Убийство для удовольствия - это подло. Должна быть поставлена задача постепенно запретить охоту вообще. А пока резко, в десятки раз, сократить разрешения на покупку оружия и разрешения на охоту.

Владислав Иноземцев

Редко соглашаюсь с Сергеем, но сегодня полностью поддержу его по вопросу об охоте. Поднимая ружьё на беззащитное живое существо, человек разрушает в себе моральный запрет на любое убийство. Охота - это апология беспричинного и неограниченного насилия. Это зло, которое в цивилизованном обществе безусловно должно быть запрещено

Маргарита Симоньян предлагает массово проверять школьников и студентов на психическую нормальность.

А помните, граждане моего поколения, как в школах нас регулярно проверяли на вшивость?

В прямом смысле слова.

Не пора ли начать так же регулярно проверять всех старших школьников и студентов на предмет психического здоровья?

Какие времена - такие и проверки.

Журналист Сергей Пархоменко предлагает главному редактору RT начать проверку с собственных сотрудников.

Мария Бутина тем временем напоминает, что оружие – предмет повышенной опасности.

Аргументы тех, кто выступает против ограничения оборота оружия, давно и хорошо известны.

Андрей Пивоваров

После трагедии в Казани Путин хочет ввести новые ограничения на оборот оружия. Но те, кто хочет иметь его легально, уже должны проходить множество проверок. Это законопослушные люди, даже без административок. А на возможность его на чёрном рынке ограничения не повлияют.

Если вы хотите легально получить лицензию и потом продлевать её, надо пройти множество врачей, не совершать правонарушений, иметь нормальные отношения с участковым... И уж точно не ходить на митинги.

А чтобы купить пистолет на чёрном рынке, вам достаточно только иметь определенную сумму денег. Крупную, но доступную практически каждому криминальному элементу.

Защитят ли новые ограничения от новых трагедий? Нет.

Лишат ли права на самооборону добропорядочных граждан —безусловно.

Как и любой тиран, Путин понимает, что вооружённый народ куда лучше стоит за свои права, потому и использует любую возможность чтобы ещё больше сжать тиски.

И кстати, за лицензии у нас давно уже отвечает не МВД, а Росгвардия. Личный дружок президента, бывший заводской рабочий без высшего образования Золотов.

Но что-то мне подсказывает, чтобы не случилось ничего ему не будет.

Многие комментаторы приходят к выводу, что никакими запретами проблему не решить.

Андрей Десницкий

Устрожить, усилить контроль, запретить... после Казани. Ну это у нас после всего вообще, это реакция на любое событие.

Ну сидят уже охранники во всех школах. И в этой сидел. Успел, говорят, нажать на кнопку. Стрелок - не спецназовец-диверсант, не снайпер, а щуплый парнишка, который вошел с оружием в руках, не таясь. И охранник не смог его остановить.

Более того, оружием он владел легально. Он получил разрешение на его владение незадолго до этого происшествия, а значит, психиатр ему выдал справку, когда у него уже была эта мания. Все знают, что эти бесконечные справки-разрешения выдаются веером, не глядя, а если не выдаются, то есть обходные пути.

Посадите охранника в каждый класс, заставьте владельцев оружия посещать психиатров каждый месяц, запретите продавать кухонные ножи и топоры без такой справки - это не сработает.

Отдельный абсурд: а давайте вернем смертную казнь, чтобы напугать ей человека, который собирается застрелиться.

И еще раз дисклеймер: я категорически осуждаю любой терроризм и горячо сочувствую всем пострадавшим и их близким, просто не считаю это поводом отключать мозги.

Известно, что Галявиева травили в школе. Подобных трагедий было бы меньше, если бы школьные психологи вовремя помогали детям, которые испытывают сложности в общении со сверстниками, считает правозащитник Марина Литвинович:

После вчерашней трагедии все депутаты заговорили об ограничениях на оружие, о запрете компьютерных игр и тд. Но ни один не сказал о том, почему психологи и социальные службы упустили этого парня и почему сейчас он ненавидит весь мир? Что мир сделал ему для его ненависти?

Психологи в школах часто работают очень формально, для видимости, социальные службы тоже, а ведь это важнейшие превентивные службы, которые должны были помочь этому парню сильно заранее. Говорят, что над ним в школе издевались - значит опять не доработали психологи. Что такое случилось, что парень пошёл на такое? Почему никто этого не увидел? Ощущающий себя брошенным в одиночку в мире ожесточается и начинает мстить. Задача государства - выстроить такие службы, которые бы не оставляли людей внутри своей ненависти, которые бы работали с такими подростками и помогали им. Ранняя помощь может предотвратить большие трагедии.

Однако трагедия случилась через три года после того, как молодой человек окончил школу – и здесь скорее возникает вопрос, как ему удалось получить справку у психиатра, чтобы легально купить оружие, возражает журналист Оксана Шевелькова:

Это очень похоже на начало шизофрении. Это эндогенное расстройство и среда, как правило, не имеет влияния. Все очень похоже - обрубание контактов, замкнутость, дальше - острый приступ с бредом. Должны были в первую очередь насторожиться родители. Колледж тоже должен был выяснить причину, почему перестал учиться, а не тупо отчислять. Про психиатра, выдавшего справку, вообще молчу. Школьный психолог скорей всего не отловил бы, так как это в области клинической психологии, но мог бы насторожиться. К сожалению, вариантов предотвратить и заранее обезопасить практически нет. Острый психоз - на то и острый. И одним из вариантов было бы исправление отношения в обществе к психиатрии. Когда психиатров все боятся, диагноз звучит как приговор.

Но главная проблема, по мнению многих комментаторов, заключается в том, что полиция, которая замечательно умеет отлавливать в интернете призывы к выходу на митинг, намного хуже справляется с куда более опасными вещами.

Владимир Мирзоев

Комментарий у френда: Психолог/психиатр должен был обратить внимание на него не менее трёх раз:

1. зимой, когда он прекратил посещать занятия.

2. 26 апреля, когда он был отчислен из учебного заведения.

3. 28 апреля, когда он получал справку на право владения оружием.

Имитируется работа любого ведомства, которое должно предотвращать подобные ситуации.

ФСБ отслеживает не богов в интернете, а инакомыслящих. Психиатры обследуют не потерявшего место учёбы и зачем-то покупающего ружьё юношу, а шамана Габышева.

Ирина Бирюкова

Когда террорист пишет в соцсети, что идёт убивать людей, полиция не видит. Когда пишешь, что вечером идёшь на митинг в поддержку Навального, у выхода тебя скручивают и дают 15 суток не отходя от кассы. А ещё полиция очень занята штрафами за отсутствие масок, перчаток и разъяснениями, что за митинги даже в ПТУ не возьмут. Зато чувак с оружием запросто заходит в школу и идёт убивать.

Я понять не могу, зачем нам такие правоохранительные органы

Николай Травкин

Ну, приобрёл 19-летний юноша гладкоствольный огнестрел и кому это интересно. Ну, произвёл он закупку патрон в количестве, достаточном для ведения активных боевых действий в течении нескольких дней. Так может он по призыву думских партий собрался в Украину с фашистами воевать или просто огорчился, что из колледжа отчислили?

Вот если бы он без разрешения по улицам ходил или, не приведи Господи, в соцсетях гадость какую в отношении власти перепостил - тогда конечно, тогда, разумеется, соответствующие органы им бы заинтересовались!

Эль Мюрид

В России под видом борьбы с экстремизмом внедрена система тотальной слежки за интернетом и сотовой связью. «Пакет Яровой». Убийца за несколько часов до нападения разместил сообщение о готовящемся преступлении. Сработал «пакет Яровой»? Нет. Миллиарды — на ветер. Понятно, фабриковать дело «Нового величия» куда как проще, чем реально отслеживать психопатов, убийц и террористов.

В том, что Галявиева никто не остановил, когда он шел по улице с ружьем, косвенным образом виновата борьба властей с инакомыслием, считает Илья Вайцман:

Слушайте, почему все так возмущаются тем, что когда террорист в Казани шел по улице в черной одежде, в балаклаве на голове и с оружием - никто не позвонил в полицию? Серьезно, поставьте себя на место обывателя: и что с того, что чувак в форме с оружием куда-то чешет? Первый раз, что ли, на улицах такое? Ну "космонавт" без шлема, что такого-то? Максимум - легкое любопытство: "что это там такое случилось, митинг что ли разгоняют?", не более того. Чего звонить-то?

Это не равнодушие и даже не недоверие к полиции, это просто привычка к шляющимся по улицам "космонавтам"... Вооруженные в балаклавах уже не вызывают удивления и ощущения неправильности происходящего. Вероятность встретить на улице карателя из "Росгвардии" в миллионы раз выше, чем обезумевшего убийцу в черном. Такие вот внезапные грабли, да.

И наконец, многие считают, что нужно в первую очередь не искать виноватых, а принимать меры для того, чтобы школы стали безопасным местом.

Олег Козырев

К сожалению, мы живем во времена террористов, к тому же в том числе и одиночек. Но все же что-то сделать можно.

1. Проблема школ в том, что там мало на самом деле путей эвакуации в случае ЧП. На мой взгляд должны быть альтернативные пути эвакуации и из классов. Найти инженерные решения для этого. Как минимум пожарные лестницы за окном, с отрывом от первого этажа, чтобы нельзя было подняться вверх.

2. В США все школьники знают о правиле "беги, прячься, нападай". Надо и наших детей (жаль, что человечество до этого дошло, но все же) на уроках ОБЖ или подобных учить, как действовать во время атак. И тренировать это.

3. Сами школы могли бы быть меньше (кстати даже и в высоту, зачем школе больше чем 2 этажа?). Не нужны гигантские школы в 21 веке. Не надо так сильно концентрировать детей. Снижать число учеников в классе, в школе.

4. Ну и силовики, конечно, не за политиками и журналистами должны следить, а учиться выискивать вот таких больных на голову одиночек (и не одиночек тоже).