Жену гражданина Узбекистана, убитого ФСБ, депортируют из Крыма 

В аннексированном Крыму подконтрольный российским властям Советский районный суд вынес решение о депортации Сохибы Бурхановой, жены гражданина Узбекистана Наби Рахимова, застреленного при обыске сотрудниками ФСБ.

Бурханову признали виновной в нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания.

Сообщается, что под судом, где рассматривалось дело Бурхановой, в её поддержку собралось несколько сотен человек.

Из зала суда Бурханову увезли в спецприёмник для иностранных граждан. В ближайшие дни её вместе с несовершеннолетними детьми, которым, при этом, запрещено находится в спецприёмнике со своей матерью, должны переправить в Узбекистан.

11 мая в крымском селе Дубки под Симферополем сотрудники ФСБ России провели обыск в жилом доме, во время которого был застрелен находившийся в нём гражданин Узбекистана Наби Рахимов. По версии российского следствия, Рахимов начал стрелять по силовикам и был уничтожен ответным огнём. Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. При этом в рамках какого уголовного дела проводился обыск у Рахимова - до сих пор неизвестно.

Рахимов вместе с женой приехали из Узбекистана в Россию в 1999 году. На родине против него возбудили уголовное дело по подозрению в угрозе национальной безопасности и общественному порядку, попытке свержения конституционного строя, а также хранении и распространении документов, содержащих идеи религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма. Рахимов подал иск в Европейский суд по правам человека, который вынес решение, запрещающее его выдворение из России. ЕСПЧ также обязал российские власти выплатить ему компенсацию в размере 17 тысяч евро.

В 2015 году семья Рахимова переехала из Подмосковья в Крым. В 2018 году Россия приняла решение об отказе в статусе беженца для Сохибы Бурхановой. С этого периода её нахождение на территории, подконтрольной России, оказалось нелегальным.