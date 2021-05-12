Госдепартамент задокументировал преследования Свидетелей Иеговы в РФ

Члены ряда религиозных организаций подвергаются в России репрессиям со стороны властей - включая задержания, уголовное преследование, пытки и физическое насилие, лишение имущества. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о религиозной свободе в мире. В частности, российские власти преследуют членов или предполагаемых последователей организаций, признанных экстремистскими и запрещёнными - в том числе Свидетелей Иеговы, "Хизб-ут-Тахрир" и "Таблиги Джамаат". В докладе приведены многочисленные свидетельства нарушений прав верующих.

Доклад ссылается на данные правозащитного центра "Мемориал" (включён властями РФ в список НКО-"иностранных агентов"), согласно которым 228 человек в 2020 году признаны политическими заключёнными в связи с их преследованием из-за религиозных убеждений. Общее число преследуемых, однако, может быть в несколько раз выше. Также подчёркивается, что государство создаёт привилегии для крупных религиозных конфессий, прежде всего РПЦ. В докладе говорится также о нарушениях прав верующих в аннексированном Крыму и самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины.

Значительное внимание в докладе также уделено преследованиям по религиозным мотивам в Китае, в частности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где власти массово лишают свободы и гражданских прав мусульманское население. Госдепартамент в среду также ввёл санкции против китайского чиновника из города Чэнду, обвинив его в арестах последователей религиозной организации "Фалуньгун". Эта организация недавно была признана экстремистской и запрещена в России - о чём в докладе тоже говорится.