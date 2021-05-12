Пенсионера, обвиняемого в избиении полицейского, увезли в больницу 

В Тюмени из зала суда госпитализировали 71-летнего пенсионера, которого обвинили в применении насилия по отношению к полицейскому.

"Новая газета" сообщает, что Александр Черепанов ещё до начала заседания предупредил судью о том, что плохо себя чувствует из-за ишемической болезни сердца и высокого давления. Сообщается, что судья, увидев состояние Черепанова, сама начала оглашать материалы, которые намеревалась огласить сторона защиты. Адвокат Павел Руснаков отметил, что за свою практику такого не встречал.

Уголовное дело против пенсионера из Тюмени возбудили после шествия Российской коммунистической рабочей партии, которое прошло 7 ноября прошлого года. По версии следствия, 71-летний Александр Черепанов накинулся с кулаками на полицейских, которые пытались его задержать.

Подсудимый вину отрицает. По словам очевидцев, всё было наоборот: несколько полицейских применили к Черепанову физическую силу. Кроме того, сам обвиняемый утверждает, что после задержания его насильно удерживали на полу автозака.