Королева выигрывает. История феминистского шахматного клуба

"Все началось с моего личного опыта. Мне очень хотелось почаще выходить куда-нибудь играть в шахматы не только онлайн. И я заметила, что в моем окружении очень-очень мало женщин, готовых это сделать", – рассказывает основательница московского феминистского шахматного клуба "Ферзинизм" Мария Микулина. Создала она его полтора года назад, а после выхода сериала "Ход королевы" клуб стал набирать популярность.

Когда ты единственная девушка-игрок, становится одиноко

Играть в шахматы Мария Микулина начала три года назад. "У меня не было шахматного детства. Я не тренировалась с ранних лет, а к игре пришла в достаточно зрелом возрасте. Но вот с тех пор как начала играть, я вроде бы ни дня не пропустила: тренируюсь ежедневно и играю", – делится основательница клуба.

Вопрос о том, почему так мало женщин играют в шахматы, волновал Микулину с самого начала тренировок. С прямым сексизмом со стороны мужчин-игроков она никогда не сталкивалась, с негативным отношением тоже. "Меня просто со временем начало смущать то, что есть какое-то выделение. Когда ты идешь куда-то играть, и ты единственная или одна из двух девушек, которые не просто смотрят за игрой, а играют сами, становится немножко одиноко".

Слово “феминизм” кого-то задевало

Чтобы не чувствовать себя так одиноко и выровнять гендерный баланс в шахматах, она решила создать свой женский клуб. Запускала Микулина его ради того, чтобы найти других женщин-игроков в Москве, которые хотят собираться вместе.

– Я запускала клуб как гипотезу, поэтому не ожидала какой-то бурной реакции. Все достаточно медленно и натурально развивалось, –объясняет основательница "Ферзинизма". – Реакция от тех, кто начал приходить в клуб, была чаще всего позитивной, хотя многих и смущало название. Оно же происходит от "ферзя" и "феминизма". Было два типа реакций: поддержка и молчаливое неодобрение. Слово "феминизм", конечно, кого-то задевало, но я думаю, что это даже хорошо, потому что это работает как некий натуральный фильтр.

Феминизм не про исключение, а про гармоничное дополнение

В итоге в клубе остались только те, кому близки идеи феминизма. Первый год "Ферзинизм" существовал как чисто женская площадка. Сейчас на встречи могут прийти и мужчины. Главное условие: гендерный баланс должен сохраняться, количество мужчин-игроков не должно превышать 50 процентов. Иначе, по словам, Микулиной, сильно меняется атмосфера.

Приглашать мужчин основательница "Ферзинизма" решила после обсуждения этого вопроса внутри группы. "Я закинула вопрос в чатик. Мне хотелось узнать, как изменилось представление о нашей цели. Мы сошлись на том, что общее понимание феминизма не про исключение, а скорее про более гармоничное дополнение и поддержку женщин", – рассказывает Микулина.

Встречи клуба проходят каждые две недели в разных московских кафе. Для участников они бесплатны. Никаких ограничений по уровню игры в клубе тоже нет. Так как это непрофессиональное сообщество, приходят чаще всего либо те, кто только учится играть, либо не знает о шахматах совсем ничего, но есть и игроки со спортивными разрядами.

Мне хочется, чтобы игра стала ежедневной привычкой

Чтобы определить уровень нового участника клуба, Микулина сначала играет с ним сама. Если приходит человек, который только хочет обучиться, она сначала рассказывает ему об основных правилах. Потом начинается постепенное закрепление знаний на практике.

Практике в клубе уделяется больше всего внимания. "Наш клуб не про изучение. Он про то, чтобы привить энтузиазм к игре и показать ее так, чтобы люди захотели скачать себе приложение и играть онлайн или могли позвать подругу в кафе в свободное время и поиграть с ней. Мне хочется, чтобы игра стала ежедневной привычкой", – говорит основательница "Ферзинизма".

Обычно, по ее словам, на встречи приходит от 8 до 12 человек. Чаще всего это новые люди, поэтому перед игрой все друг с другом знакомятся, рассказывают о себе и своих увлечениях.

Коллектив – это то, что больше всего привлекает в "Ферзинизме" одну из самых первых его участниц. Екатерина присоединилась к клубу полтора года назад во время одной из первых встреч. До этого в шахматы она никогда не играла.

Среди мужчин 90 процентов – крутые игроки

"Я увидела пост в Instagram о том, что можно бесплатно научиться играть в шахматы. Меня это заинтересовало. Название клуба мне еще понравилось. Подача поста, оформление – все казалось очень модным", – вспоминает Екатерина. Себя она называет феминисткой и очень рада, что идея борьбы за права женщин отражена в названии клуба.

Екатерина помнит "Ферзинизм" и как чисто женскую площадку, и как клуб, куда могут приходить мужчины. "Когда приходят мужчины, атмосфера сильно меняется. Так получается, что когда собираются девушки, где-то 60% играют на том же уровне, что и я. Среди мужчин 90% – очень крутые игроки. Играть становится сложнее. При этом и интереснее, быстрее учишься", – рассказывает участница клуба. В идеале она бы хотела, чтобы на встречах были люди с одинаковым уровнем подготовки.

Приятно видеть такой медленный, но натуральный прогресс

По словам Екатерины, более высокий профессионализм со стороны мужчин-игроков связан как с тем, что шахматы остаются преимущественно мужской игрой, так и с тем, что аудитория "Ферзинизма" – в основном девушки из сферы маркетинга, которые активно пользуются Instagram. "Может быть, ситуация выглядела бы иначе, если бы были девушки с другими увлечениями и из других профессиональных сфер", – отмечает участница "Ферзинизма".

Она не единственная, кто ходит на встречи клуба с момента его появления.

– Есть девушка, которая с нами с самой первой встречи. Когда я запускала клуб, честно говоря, даже не знала, где искать людей. Это было задолго до выхода "Хода королевы". В то время было не очень популярно выходить куда-то и играть в шахматы, но вот даже на самую первую встречу пришли две девушки, и одна из них до сих пор ходит, – вспоминает основательница "Ферзинизма". – Она начала играть практически с нуля: знала только какие-то общие правила. Мы их немного доразвили, и сейчас она очень неплохо играет. Приятно видеть такой медленный, но натуральный прогресс.