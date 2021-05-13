Нарусова: Росгвардия должна охранять школы вместо разгона митингов

Росгвардия могла бы патрулировать школы для обеспечения их безопасности вместо того, чтобы разгонять митинги, заявила член Совета Федерации от Тувы Людмила Нарусова в разговоре с изданием "Подъём".
По словам Нарусовой, после нападения на школу в Беслане в 2004 году обсуждалась необходимость усиления охраны в образовательных учреждениях. По мнению сенатора, школы вообще не должны работать без охраны. "Вместо того, чтобы тратить огромные деньги на Росгвардию, которая разгоняет митинги, достаточно в каждом регионе организовать патрулирование Росгвардией школ и запрещать работу школы, если там нет охраны", - сказала Нарусова.
Сенатор, по ее словам, не согласна с тем, что трагедия в школе в Казани произошла из-за отсутствия государственной идеологии. Нарусова считает такое мнение "полной глупостью".
- В 2019 году Людмила Нарусова оказалась единственным сенатором от регионов Сибири, кто отказался поддержать законопроект, позволяющий признавать "иностранными агентами" физических лиц. При голосовании по поправкам в Конституцию в 2020 году Нарусова воздержалась, - напоминает Сибирь.Реалии.
- 11 мая полиция задержала 19-летнего Ильназа Галявиева, который убил девять человек в школе №175 Казани. На первом допросе он заявил, что около двух месяцев назад понял, что является богом, и "начал ненавидеть всех". 12 апреля суд арестовал Галявиева, который признал вину и заявил, что "абсолютно уверен в справедливости и обоснованности своих действий".
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