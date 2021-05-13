Минского музыканта приговорили к 6 годам колонии за участие в протестах

В Минске суд приговорил к шести годам лишения свободы барабанщика рок-группы "Требуем разойтись" Алексея Санчука. 30-летнего музыканта признали виновным в участии в массовых беспорядках и их подготовке.
В прошлом году Санчук участвовал в массовых акциях протеста против Александра Лукашенко и запомнился тем, что во время их проведения играл на барабанах. Музыканта задержали в ноябре на репетиции, после чего арестовали. Остальных участников группы "Требуем разойтись" также задержали, но спустя несколько дней отпустили.
Санчук свою вину не признал. На суде он заявил, что улики, которые использовали против него, нашли в гараже у совсем другого человека.
- Массовые уличные протесты в Беларуси начались в августе прошлого года после президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требовали его отставки и проведения новых выборов, обвиняя власти в невиданных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам оппозиционных митингов.
- По данным правозащитников, при подавлении протестов погибли не менее восьми человек, более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям. Власти страны возбудили около тысячи уголовных дел против своих оппонентов, десятки людей получили длительные сроки заключения. После массовых репрессий уличные протесты фактически сошли на нет.
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