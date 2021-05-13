Финал Лиги Чемпионов перенесён из Стамбула в Порту в связи с COVID-19

Финальный матч главного европейского футбольного турнира, Лиги чемпионов УЕФА, который должен состояться 29 мая, перенесён из Турции в португальский город Порту из-за ситуации с COVID-19.

Игра, в которой примут участие два английских клуба, "Манчестер Сити" и "Челси", должна была пройти на олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. Однако после решения правительства Великобритании включить Турцию в "красный список" туристических направлений болельщики команд не смогли бы приехать на матч. Союз европейских футбольных ассоциаций пошёл им на встречу, перенеся игру в Португалию. Таким образом на ней смогут присутствовать по 6 тысяч болельщиков каждого из участников финала.

При этом, согласно официальной статистике, в Турции за последний месяц количество заражений коронавирусом резко снизилось: с почти 63 тысяч случаев в сутки до 11 с половиной тысяч. Также известно, что отношения между английскими и турецкими болельщиками являются одними из самых конфликтных в Европе.