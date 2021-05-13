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Извинявшегося на камеру в ОВД приговорили к ограничению свободы

Полиция на акции протеста, архивное фото

Сургутский городской суд приговорил к шести месяцам ограничения свободы Даниила Болонина - участника акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла 23 января. Его признали виновным в призывах к массовым беспорядкам через телеграм-канал. Также, по версии следствия, 21-летний Болонин оскорблял в соцсети сотрудников правоохранительных органов.

О задержании молодого человека на акции в поддержку Навального стало известно после того, как в интернете появилось видео из отдела полиции, на котором Болонин, запинаясь, извинялся на камеру перед сотрудниками правоохранительных органов.

  • 23 и 31 января в десятках городов России прошли несанкционированные уличные акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. В общей сложности полиция задержала на них около десяти тысяч человек. Следственный комитет по итогам акций возбудил свыше ста уголовных дел – в частности, о насилии в отношении полицейских, нарушении санитарных правил и перекрытии дорог. Десятки участников акций, в том числе ближайшие соратники Навального, находятся под арестом, некоторых уже приговорили к реальным срокам заключения.

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