Извинявшегося на камеру в ОВД приговорили к ограничению свободы

Сургутский городской суд приговорил к шести месяцам ограничения свободы Даниила Болонина - участника акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла 23 января. Его признали виновным в призывах к массовым беспорядкам через телеграм-канал. Также, по версии следствия, 21-летний Болонин оскорблял в соцсети сотрудников правоохранительных органов.

О задержании молодого человека на акции в поддержку Навального стало известно после того, как в интернете появилось видео из отдела полиции, на котором Болонин, запинаясь, извинялся на камеру перед сотрудниками правоохранительных органов.