Insider: семья помощника Путина владеет участками на 1 млрд рублей

Семья помощника президента России и бывшего министра транспорта Игоря Левитина владеет недвижимостью в Подмосковье на сумму около одного миллиарда рублей. Об этом сообщает "The Insider".

В элитном коттеджном посёлке "Довиль" двумя соседними земельными участками с особняками владеют племянница и дочь помощника президента - Левитина Александра Леонидовна и Зверева Юлия Игоревна. Каждый участок занимает площадь в 25 соток. Земля с коттеджами оцениваются изданием на сумму от 534 до 549 миллионов рублей каждый. Так же дочь Левитина владеет пентхаусом в ЖК "Протопоповский". По информации "The Insider", он был построен по индивидуальному проекту для Управления делами президента.

Ранее издание "Важные истории" сообщало о том, что семья Левитина контролирует активы стоимостью не менее 300 миллионов долларов.