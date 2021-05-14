Статья в Lancet ставит под сомнение достоверность данных о "Спутнике V"

Группа эпидемиологов и биологов из разных стран в статье, опубликованной в ведущем медицинском журнале The Lancet, подвергла серьёзным сомнениям имеющиеся данные о третьей фазе клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции "Sputnik V" и сделанные из них выводы об эффективности и безопасности вакцины.

В открытом письме, обнародованном в The Lancet, учёные, среди которых есть и российский специалист, проанализировали опубликованные ранее в том же журнале данные об испытаниях российской вакцины. Её создатель - институт имени Гамалеи - на основании этих испытаний заявил, что эффективность "Спутника" превышает 91 процент. Публикация в ведущем медицинском журнале стала одним из аргументов как для российских властей, так и для политиков из ряда стран мира, включая ЕС, чтобы заявлять о надёжности российского препарата. Контракты на его поставки заключены с десятками стран, хотя пока он, в отличие от шести других вакцин, официально не одобрен ВОЗ.

Авторы критической статьи, проанализировав аргументы создателей вакцины, пишут о множестве несоответствий в представленных данных, ряде необычных и подозрительных совпадений (в частности, вакцина, согласно официальным данным, показала почти одинаковую эффективность для всех возрастных категорий), отсутствии прозрачности при проведении третьей фазы испытаний "Спутника" и чётких правил её проведения. Главный источник их опасений, однако, то, что не был опубликован ряд данных об испытаниях, без которых, по мнению авторов, объективно оценить их результаты невозможно.

Ранее группа авторов письма уже выражала сомнения в опубликованных ранее результатах 1-й и 2-й фазы испытаний "Спутника".

Разработчики вакцины в том же The Lancet ответили на открытое письмо с критикой представленных данных. Они утверждают, что "безопасность и иммунногенность "Спутника V" подтверждены множеством исследований", в том числе в Аргентине, где ведётся массовая вакцинация российским препаратом. Они также отвергают утверждения о том, что не представили нужные данные.