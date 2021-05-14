Армения обратится к ОДКБ из-за действий Азербайджана

Армения намерена инициировать консультации в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с последними действиями Азербайджана. В Ереване заявляют, что азербайджанские военные несколько дней назад в ряде мест нарушили границу Армении на юге страны и остаются на армянской территории, несмотря на протесты.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян поручил соответствующим ведомствам начать переговоры с партнёрами по ОДКБ, в которую входит в том числе Россия. Договор о коллективной безопасности предусматривает координацию позиций стран-членов ОДКБ для принятия мер по устранению угрозы одной из них.
Поздно вечером в четверг Пашинян говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. По сообщению армянской стороны, он "проинформировал президента РФ о ситуации, сложившейся вследствие вторжения вооружённых сил Азербайджана на суверенную территорию Армении, в Сюникскую область", а также сказал Путину об обращении Еревана в ОДКБ. "Собеседники сошлись во мнении в том, что выход из сложившейся ситуации должен выражаться в возвращении азербайджанских войск на исходные позиции" - утверждает пресс-служба Пашиняна. В сообщении Кремля об этом разговоре такой категоричной оценки нет. Там сказано, что обе стороны должны соблюдать режим прекращения огня, а Россия готова продолжать посреднические усилия.
Ранее Пашинян обвинил Азербайджан в посягательстве на суверенную территорию Армении. По его словам, что в настоящее время около 250 азербайджанских военных остаются на территории Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях, вклинившись на несколько километров в армянскую территорию. При этом оружие обе стороны не применяли, а с участием армянских и азербайджанских военных ведутся переговоры.
МИД Азербайджана заявил, что азербайджанские военные размещаются на принадлежащих Азербайджану позициях. При этом в заявлении ведомства отмечается, что между двумя государствами до недавнего времени отсутствовала обозначенная граница, поэтому сейчас процесс её демаркации может сопровождаться "разногласиями сторон". В Баку призвали Армению вести переговоры и не "впадать в панику".
- Ряд граничащих с Арменией районов Азербайджана почти 30 лет после распада СССР контролировали армянские силы. Под контроль Азербайджана они перешли только осенью прошлого года.
- В прошлом году в результате резкого обострения давнего конфликта между Ереваном и Баку вокруг Нагорного Карабаха и боевых действий, которые продолжались около шести недель, погибли тысячи людей. По соглашению о прекращении огня, достигнутому в ноябре при посредничестве Москвы, под контроль Азербайджана вернулись значительные территории в Нагорном Карабахе и по его периметру.
- ОДКБ официально не вмешивалась в конфликт. В России подчёркивали, что речь не шла о нападении на территорию Армении. Сейчас, однако, Ереван заявляет, что затронута уже непосредственно территория страны.
- Сюникская область Армении представляет собой территорию шириной в несколько десятков километров, разделяющую основную территорию Азербайджана и его Нахичеванскую область.
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