Над ведомством канцлера Австрии подняли израильский флаг

Над ведомством федерального канцлера Австрии Себястьяна Курца подняли флаг Израиля. Соответствующее сообщение с фотографией опубликовано в твиттере канцлера.

"Террористические атаки на Израиль нужно осуждать самым серьезным образом", — написал Курц.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил канцлера за поддержку.

10 мая резко обострился конфликт между Израилем и Палестинской автономией. За это время из сектора Газа радикальная палестинская группировка ХАМАС выпустила по территории Израиля более полутора тысяч ракет. Часть из них перехватила система противоракетной обороны "Железный купол". За время конфликта погибли восемь израильтян, включая одного ребёнка.

По данным палестинской стороны, в результате обстрелов погибло более 100 человек, среди которых 27 – дети. Около 600 человек получили ранения. Израиль утверждает, что ХАМАС располагает свои объекты в жилых кварталах, создавая угрозу для населения.

С 1955 года в Австрии действует закон о вечном нейтралитете и отказе от участия в каких-либо военных альянсах. Вместе с тем в начале 1990-х годов страна открывала своё воздушное пространство для самолётов, задействованных боевых действиях в Персидском заливе и в конце 1990-х во время операции НАТО на Балканах.