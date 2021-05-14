Путин рассказал о превращении Украины в "антипода России"

Украина превращается в антипода России и Антироссию. Об этом на оперативном совещании членов Совета безопасности заявил президент России Владимир Путин. По его словам, согласно существующей тенденции с территории Украины Россия будет постоянно получать новости, требующие внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации. Президент сказал, что это у него это вызывает сожаление.

По утверждению Путина, на Украине "закрываются федеральные СМИ" и "совершается зачистка политического поля". Увидел ли он в этом разницу с Россией — не уточняется.

Заявление политика сделано на следующий день после того, как в Киеве суд отправил под домашний арест политика главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Этой партии принадлежит крупнейшая оппозиционная фракция в украинском парламенте. Известно, что Путин — крёстный отец дочери украинского политика Дарьи.

Медведчук обвиняется в государственной измене и "нарушении обычаев войны". По вменённым статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва следит за делом Медведчука, но "не собирается в него вмешиваться". Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, чья жена так же крестила дочь Медведчука, назвал обвинения в его адрес "охотой на ведьм".