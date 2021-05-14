Зеленский утвердил санкции против сотен воров в законе по всему миру

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против воров в законе. Решение было принято на основании документа, разработанного Советом национальной безопасности и обороны страны по итогам девяти месяцев расследования. Об этом сообщается на сайте главы государства.

В черном списке оказались 557 самых известных преступников. Почти все они являются иностранцами и проживают за пределами Украины, а внутри страны – лишь 34, из которых 17 уже находятся в местах лишения свободы. Активы этих лиц заморожены, а въезд на территорию Украины – запрещен. Аналогичные меры применены к 111 криминальным авторитетам – гражданам иностранных государств. Таким образом, "персонами нон-грата" объявлены почти 700 человек.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что те 15 граждан Украины из черного списка, которые находятся за пределами страны, смогут вернуться на родину только после того, как "раскоронуются", то есть публично откажутся от причастности к преступному миру.

По словам главы ведомства, в составлении санкционного списка участвовали Служба безопасности Украины, полиция, а также западные партнеры, в том числе американские – из ФБР и ЦРУ.

Вор в законе – уникальное явление, характерное исключительно для советского и постсоветского пространства. Речь идет о титуле, который носят "элитные" члены преступного мира. Они подчиняются жесткому кодексу криминальных традиций, придерживаясь строгой конспирации.