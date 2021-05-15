Прокуратура в Санкт-Петербурге обратилась в Октябрьский районный суд с требованием запретить в России видео с целующимися девушками из рекламы итальянского дома моды Dolce & Gabbana, выложенное в инстаграме. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

В видео прокуроры обнаружили информацию, "отрицающие семейные ценности и пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения", говорится в сообщении.

В марте с просьбой проверить это видео обратился в Генпрокуратуру депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Выборный, писала газета "Известия". Он заявил, что ролик пропагандирует гомосексуализм, что, с его точки зрения, является агрессией против российского образа жизни, ценностей и культуры.