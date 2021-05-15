Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Прокуратура потребовала запретить рекламное видео Dolce & Gabbana с целующимися девушками

Модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана на вечеринке в Москве

Прокуратура в Санкт-Петербурге обратилась в Октябрьский районный суд с требованием запретить в России видео с целующимися девушками из рекламы итальянского дома моды Dolce & Gabbana, выложенное в инстаграме. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

В видео прокуроры обнаружили информацию, "отрицающие семейные ценности и пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения", говорится в сообщении.

В марте с просьбой проверить это видео обратился в Генпрокуратуру депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Выборный, писала газета "Известия". Он заявил, что ролик пропагандирует гомосексуализм, что, с его точки зрения, является агрессией против российского образа жизни, ценностей и культуры.

  • В сообщении D&G в инстаграме сказано, что видео вдохновлено рекламой дома 90-х годов и продолжает праздновать любовь. В записи выражается поддержка американской некоммерческой организации "Тревор", деятельность которой направлена на предотвращение самоубийств среди молодых представителей ЛГБТК+ сообщества.
  • Корреспондент "Известий" пишет, что изучив инстаграм, обнаружил в социльной сети другие видео и фотографии "неоднозначного содержания". Подробности расследования не приводятся.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG