Прокуратура в Санкт-Петербурге обратилась в Октябрьский районный суд с требованием запретить в России видео с целующимися девушками из рекламы итальянского дома моды Dolce & Gabbana, выложенное в инстаграме. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.
В видео прокуроры обнаружили информацию, "отрицающие семейные ценности и пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения", говорится в сообщении.
В марте с просьбой проверить это видео обратился в Генпрокуратуру депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Выборный, писала газета "Известия". Он заявил, что ролик пропагандирует гомосексуализм, что, с его точки зрения, является агрессией против российского образа жизни, ценностей и культуры.
- В сообщении D&G в инстаграме сказано, что видео вдохновлено рекламой дома 90-х годов и продолжает праздновать любовь. В записи выражается поддержка американской некоммерческой организации "Тревор", деятельность которой направлена на предотвращение самоубийств среди молодых представителей ЛГБТК+ сообщества.
- Корреспондент "Известий" пишет, что изучив инстаграм, обнаружил в социльной сети другие видео и фотографии "неоднозначного содержания". Подробности расследования не приводятся.
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